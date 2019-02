Morto Emiliano Sala | la famiglia | “ora potremo piangere nostro figlio”

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 febbraio 2019) "Orafiglio efratello", sono le dichiarazioni ad AFP delladel calciatore argentino, il corpo dell'attaccante è stato ritrovato all'interno dell'aereo inabissato nel Canale della Manica: "Volevamo ringraziarvi per tutti i vostri segni di affetto e sostegno, in quello che è il momento più doloroso della nostra vita", hanno aggiunto i familiari. "Vedere il mondo mobilitarsi per aiutarci nella nostra ricerca è stato un sostegno inestimabile ed è anche grazie a questo che ora saremo in grado di iniziare il lutto perfiglio efratello", scrive lain una dichiarazione. Tutto il mondo del calcio sotto shock per una notizia che ha sconvolto tutti.