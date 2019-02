Morto Emiliano Sala | fiori fuori dallo stadio del Nantes e le lacrime del tecnico ...

Morto Emiliano Sala - Warnock : “era il calciatore ideale per il mio Cardiff” : “Era il mio giocatore ideale, avrebbe fatto qualcosa di speciale qui”. Sono le commoventi dichiarazioni rilasciate da Neil Warnock, allenatore del Cardiff che in conferenza stampa si è presentato visibilmente commesso dopo la notizia del ritrovamento del corpo di Emiliano Sala all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica: “Ho sempre pensato che fosse quel tipo di giocare che avrebbe segnato con me ...

Morto Emiliano Sala - la famiglia : “ora potremo piangere nostro figlio” : “Ora potremo piangere nostro figlio e nostro fratello”, sono le dichiarazioni ad AFP della famiglia del calciatore argentino Emiliano Sala, il corpo dell’attaccante è stato ritrovato all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica: “Volevamo ringraziarvi per tutti i vostri segni di affetto e sostegno, in quello che è il momento più doloroso della nostra vita”, hanno aggiunto i familiari. ...

Morto Emiliano Sala - un minuto di silenzio su tutti i campi di Ligue 1 : Morto Emiliano Sala – E’ un giorno triste per tutto il mondo del calcio, il corpo senza vita ritrovato nel Canale della Manica era quello dell’attaccante Emiliano Sala. La decisione per la Ligue 1 è stata quella di un minuto di silenzio osservato su tutti i campi di Calcio, in Francia, prima del Calcio d’inizio delle partite della Lega francese e della seconda divisione questo fine settimana, l’annuncio è ...

Ecco chi era Emiliano Sala - il giovane calciatore Morto nell’incidente aereo della Manica - raccontato dal suo allenatore : “Non meritava tutto questo” : Ora c’è la conferma ufficiale: il corpo ritrovato nel relitto dell’aereo inabissatosi nella Manica la sera del 21 gennaio è di Emiliano Sala, 28enne calciatore argentino di origine italiane. Nessuna traccia invece del pilota David Ibbotson, 59 anni. Il mondo sta reagendo alla notizia e la rete è invasa dai messaggi in onore di Sala, che aveva appena firmato per il trasferimento dal Nantes al Cardiff City. Quella maledetta sera, Sala stava ...

Emiliano Sala è Morto : corpo ritrovato nell’aereo - le ultime notizie : Emiliano Sala è morto: corpo ritrovato nell’aereo, le ultime notizie La notizia era nell’aria e mancava solo l’ufficialità: Emiliano Sala è morto. È suo il corpo ritrovato nell’aereo precipitato il 21 gennaio 2019 nella Manica. A dare la notizia le autorità britanniche, che hanno dunque chiuso definitivamente un caso dal finale tuttavia disgraziatamente scontato. In un tweet, il commissariato di polizia di Dorset ha annunciato al mondo ...

Morto Emiliano Sala - i messaggi di Torino - Fiorentina e Frosinone : “ACF Fiorentina si unisce al dolore dei familiari, degli amici, dei compagni di squadra e di tutto il mondo del calcio per la tragedia di Emiliano Sala. #RIP ”, è questo il messaggio della Fiorentina dopo la triste notizie dell’identificazione del corpo di Emiliano Sala ritrovato nell’areo inabissato nel Canale della Manica. “Riposa in pace Emiliano! #EmilianoSala”, scrive invece il Frosinone su ...

Morto Emiliano Sala - il messaggio della sorella è da brividi : Morto Emiliano Sala – Dopo l’annuncio della polizia dell’identificazione del corpo, Romina, sorella di Emiliano Sala, ha pubblicato un messaggio d’addio straziante, sono stati giorni drammatici per l’intera famiglia del calciatore: “La tua anima brillerà per sempre nella mia, illuminando così il tempo della mia esistenza. Ti amo, tito”. La polizia di Dorset ha precisato che il corpo sarà consegnato alla famiglia perché ...

Morto Emiliano Sala - Batistuta : “è la peggiore notizia - riposa in pace Guerriero” : Morto Emiliano Sala – E’ purtroppo arrivata la conferma, il corpo ritrovato nel Canale della Manica è quello del calciatore Emiliano Sala. “Che tristezza, e’ la peggiore notizia. riposa in pace Guerriero. Le mie condoglianze alla famiglia e ai parenti di Emiliano Sala”, è questo il messaggio su Twitter dell’ex attaccante di Fiorentina e Roma, Gabriel Omar Batistuta. “Che triste notizia. Le mie ...

Morto Emiliano Sala - il messaggio dell’Inter : “riposa in pace” : Morto Emiliano Sala – E’ Morto Emiliano Sala, nella serata di ieri è arrivata la triste notizia, il corpo rinvenuto all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica è quello dell’attaccante argentino. ‘Ciao Emiliano Sala, che tu possa riposare in pace”. E’ questo il messaggio dell’Inter su Twitter, il club nerazzurro prende parte al cordoglio del mondo del Calcio e manda un ...

Emiliano Sala è Morto : suo il corpo ritrovato tra i rottami dell'aereo : Si chiude così la drammatica ricerca che ha scosso il mondo del calcio e non solo. Adesso non si sa se le ricerche continueranno per ritrovare anche il secondo corpo, quello del pilota dell'aereo, ...

Emiliano Sala è Morto : suo il corpo ritrovato tra i rottami dell'aereo : Emiliano Sala è morto, è suo il corpo ritrovato tra i rottami dell'aereo. Il cadavere dell'attaccante che si stava trasferendo dal Nantes al Cardiff è stato recuperato...

Emiliano Sala - il Nantes chiede al Cardiff la prima rata per l'attaccante Morto : Al momento dell'incidente aereo l'attaccante argentino aveva firmato da appena 48 ore il contratto con il club gallese