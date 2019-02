Morti per legionella | 8 albergatori accusati di omicidio colposo

Trentino - turisti Morti per legionella : otto imprenditori indagati. “Omicidio colposo” : Sono otto gli imprenditori turistici indagati nell’ambito dell’inchiesta sui tre turisti italiani morti di legionella durante la scorsa estate. Il Nas dei carabinieri di Trento ha denunciato alla procura i titolari di tre strutture ricettive, ritenuti responsabili di omicidio colposo per la mancata predisposizione del piano di valutazione del rischio legionellosi, reso obbligatorio a seguito della Conferenza Stato-regioni del 7 maggio 2015. ...

Brasile : 10 Morti per un incendio al centro sportivo del Flamengo : Dieci persone sarebbero decedute nel corso di un vasto incendio che ha colpito il centro sportivo del Flamengo, la famosa squadra di calcio brasiliana di Rio de Janeiro, situato nel quartiere Urubu nella parte ovest della città carioca. Come riferisce il quotidiano online "g1 globo", l'incendio sarebbe scoppiato intorno alle 5:10 del mattino di oggi venerdì 8 febbraio secondo il fuso orario di Rio de Janeiro, quando in Italia erano circa le ...

Tre Morti per legionella - denunciati titolari degli hotel : "Grave sottovalutazione" del rischio legionellosi. Le indagini avrebbero anche confermato che due dei tre turisti deceduti...

Carlo Cori - Morti il "Vasco dell'Est a Sanremo per un infarto : Il cantante rock e produttore Carlo Cori è morto ieri sera a Sanremo per un infarto. Il decesso è avvenuto durante una pausa di un concerto che aveva organizzato al teatro della Federazione Operaia di via Corradi, dal titolo 'Cantando Sanremo for the world'.Tra i suoi brani più celebri "Uomini" e Posto di blocco". L'artista, che viveva a MonteCarlo, è uscito dalla sala per una boccata d'aria, quando è stato ...

Trento - 3 Morti per legionella : denunciati 8 titolari di hotel : Roma, 8 feb., askanews, - Al termine di un'indagine sul decesso per legionellosi di tre turisti italiani che nell'estate del 2018 avevano soggiornato in tre diverse strutture ricettive situate nei ...

Trento - 3 turisti Morti per legionella : Nas accertano contagio - 8 denunce : A conclusione di una articolata indagine, svolta in collaborazione con personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, relativa al decesso per legionellosi di tre turisti italiani che nell’estate del 2018 hanno soggiornato in tre diverse strutture ricettive situate nei comuni dell’Altopiano della Paganella, il Nas carabinieri di Trento ha denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica 8 persone: ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Torino - due operai travolti da un’auto : Morti sul colpo. Alla guida un 83enne : Due operai sono morti sul lavoro questa mattina intorno alle 10 nei pressi di Villareggia, nel Torinese, travolti da un’auto. Le vittime, un uomo di 59 anni di Caluso e un 62enne di Chivasso, stavano lavorando in un cantiere stradale sulla strada provinciale 595 vicino al ponte sulla Dora, tra Mazzè e Villareggia. Secondo quanto riferisce il 118, i due operai sono deceduti sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del ...

Auto travolge operai - due Morti : Torino, 7 feb. (AdnKronos) - Grave incidente sul lavoro nei pressi di Villareggia, nel torinese. Per cause in corso di accertamento, due cantonieri intenti a lavorare su strada sono stati travolti da un'Auto e, secondo quanto riferisce il 118, sono morti sul colpo. Sul luogo dell’incidente, lungo la