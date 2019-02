Mondo di mezzo | chiesta una condanna a 5 anni per Alemanno

Mondo di Mezzo - pm : condannare Alemanno : 20.25 La procura di Roma chiede una condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco Gianni Alemanno, in uno dei filoni dell'inchiesta sul cosiddetto "Mondo di Mezzo". L'accusa è di corruzione e finanziamento illecito. Secondo i pm,tra il 2012 e il 2014,Alemanno avrebbe ricevuto oltre 220 mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. I soldi, in base all'impianto accusatorio, sarebbero arrivati da Salvatore Buzzi in accordo con ...

Mondo di mezzo - procura chiede 5 anni per l’ex sindaco di Roma Alemanno : “Condannare l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a cinque anni di carcere”. È la richiesta della procura di Roma nel processo che vede imputato l’ex ministro per corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell’inchiesta sul Mondo di mezzo-Mafia Capitale. Secondo l’accusa, Alemanno, tra il 2012 e il 2014 avrebbe ricevuto oltre 220mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. I soldi, in base ...

Mondo di mezzo - i giudici : fu mafia : 12.00 "Ai fini della sussistenza della associazione mafiosa, non è rilevante né il numero modesto delle vittime, né il limitato contesto relazionale e territoriale. Non può escludersi il carattere mafioso perché non sono elementi costitutivi né il controllo del territorio, né una generalizzata condizione di assoggettamento e omertà collettiva". Queste le motivazioni della sentenza con cui si riconosce il 416Bis."Carminati conferì forza di ...

Mondo di Mezzo - depositate le motivazioni della sentenza : "Fu mafia" : Mondo di Mezzo, depositate le motivazioni della sentenza: "Fu mafia" In un documento di 560 pagine i giudici della Corte d'appello spiegano la decisione di riconoscere l'aggravante dell'associazione mafiosa per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi . Il primo "conferì forza di intimidazione" e l'altro ...

Mondo di Mezzo : intimidazioni da Carminati e corruzione da Buzzi : Roma – “Ai fini della sussistenza del delitto di associazione mafiosa, non e’ rilevante ne il numero modesto delle vittime (che il tribunale ha indicato nel numero di 11) ne’ il limitato contesto relazionale e territoriale. Non puo’ escludersi il carattere mafioso della nuova associazione perche’ non sono elementi costitutivi di tale elemento ne’ il controllo generale del territorio ne’ una ...