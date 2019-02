Mondiali Sci 2019 – Wendy Holdener si prende l’oro nella combinata femminile | solo sesta

Sci - Mondiali di Are : combinata - oro a Holdener - Brignone chiude al 6° posto : La svizzera Wendy Holdener, 2'02'13, - campionessa in carica di 25 anni e una vittoria in Coppa del mondo - conquista l'oro nella combinata femminile ai Mondiali di Are in Svezia. Dopo il 4° posto in discesa, la Svizzera è riuscita a risalire fino a precedere di 3/100 la slovacca Petra Vlhova, 2'02'...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Wendy Holdener si conferma campionessa nella combinata. Sesta Federica Brignone : Wendy Holdener conquista la medaglia d’oro in combinata ai Mondiali di sci alpino 2019 ad Are, bissando il titolo di St. Moritz 2017. La svizzera, che in questo format vanta anche il bronzo olimpico a PyeongChang 2018, si conferma dunque una grande specialista di una gara che, con ogni probabilità, sparirà già a partire dal prossimo anno per lasciar spazio al parallelo. La classe 1993, grande favorita della vigilia grazie all’assenza ...

Sci alpino - Pagelle Mondiali 2019 : Holdener e Vlhova spettacolari - sorprendono Mowinckel e Siebenhofer - le azzurre non brillano : Wendy Holdener e Petra Vlhova regalano grande spettacolo nella combinata femminile valevole per i Mondiali di sci alpino di Are 2019, con la svizzera che centra il successo per pochissimi centesimi nei confronti della rivale slovacca. I voti più alti sono i loro, ma ci sono altre protagoniste che hanno stupite in positivo. Altre, invece, hanno mancato l’appuntamento. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle di questa gara. LE Pagelle DELLA ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Italia prima - la Svizzera ci tallona : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

Diretta combinata Are / Mondiali Sci 2019 streaming video e tv : in pista per lo slalom - si ricomincia! : Diretta combinata Are: info streaming video e tv della seconda prova femminile per i Mondiali di Sci 2019 in Svezia, oggi 8 febbraio 2019.

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata l’ultima prova della discesa femminile - maltempo protagonista ad Are : La FIS ha deciso di cancellare l’ultima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per i Mondiali 2019 di sci alpino. Il maltempo sta prendendo la scena ad Are (Svezia) e gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l’ultimo test riservato alle ragazze. Un’area di bassa pressione sta infatti per investire la località scandinava e potrebbero arrivare delle perturbazioni nel corso della mattinata di domani, ...

Discesa maschile - Mondiali Sci 2019 (9 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dominik Paris riuscirà nel bis iridato? Quest’oggi, infatti, andrà in scena la Discesa libera maschile che metterà in palio, dopo il supergigante di mercoledì, la seconda medaglia al maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino di Are. La gara prenderà il via domani alle ore 12.30 sulla Olympia, confidando che il meteo, annunciato davvero problematico, non ci metta lo zampino. I nostri portacolori, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo ...

Mondiali Sci 2019 – Maltempo ad Are - cancellata la quarta prova di discesa femminile : cancellata la quarta e ultima prova di discesa femminile ai Mondiali di Are. Domenica 10 la gara valida per le medaglie Il Maltempo imperversa anche ad Are e condiziona i Mondiali di sci alpino. Sabato era prevista la quarta e ultima prova di discesa femminile, prima della gara di domenica 10 febbraio che assegnerà le medaglie, ma gli organizzatori sono stati costretti a cancellarla. Nei primi tre training disputati lunedì (prima del ...

Mondiali Sci 2019 - Paris detta legge nella seconda prova di discesa ad Are : ... Innerhofer è quarto Sembra il tempo di una manche di slalom, è quello di una discesa che assegnerà il titolo di campione del mondo. Le difficili condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad ...

Mondiali Sci alpino 2019 - Paris super in discesa : è il più veloce nella 2rova : L'oro in superG non ha saziato la fame di vittorie di Dominik Paris , che vola nella seconda prova cronometrata al Mondiale di sci alpino 2019 di Are. "Domme" ha fatto registrare il miglior tempo in ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : alle 16.15 lo slalom - Brignone si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. Ad Are (Svezia) si assegna la terza medaglia, la seconda in campo femminile. Nella località scandinava andrà in scena una sfida tutto sommato aperta per le posizioni da podio, dopo la rinuncia di Mikaela Shiffrin. Tanti pretendenti alle medaglie: ne vedremo come sempre delle belle su un una posta, secondo gli esperti, non particolarmente ...

Sci - Mondiali di Are; combinata : Brignone sesta dopo la discesa : La combinata ha così quasi certamente i giorni contati in coppa del mondo e forse anche a Mondiali ed Olimpiadi. Mercoledì la Fis dovrebbe prendere una decisione con il presidente Gian Franco Kasper ...

Sci alpino - Discesa maschile Mondiali 2019 (9 febbraio) : le previsioni meteo. Nevicate abbondanti rischiano di stravolgere il programma : Domani, sabato 9 febbraio, alle ore 12.30, è in programma ad Are, in Svezia, la Discesa libera maschile valida per Mondiali di sci alpino: naturalmente il programma è soggetto alle bizze del meteo, che potranno portare ad uno stravolgimento delle gare, soprattutto se dovessero essere confermate le previsioni delle ultime ore. Stiamo parlando infatti di un’area di bassa pressione che sta per investire anche la località svedese, portando, ...

Mondiali Sci 2019 – Paris detta legge nella seconda prova di discesa ad Are : Paris in gran forma: fa il miglior tempo nella seconda prova di discesa ai Mondiali di Are, Innerhofer è quarto Sembra il tempo di una manche di slalom, è quello di una discesa che assegnerà il titolo di campione del mondo. Le difficili condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza della seconda prova a quella del superG ed è molto probabile che sabato 9 febbraio la gara iridata comincerà esattamente dallo ...