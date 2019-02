Mondiali sci 2019 | domani discesa maschile Orari tv | startlist e italiani

Sci alpino - Discesa maschile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani, sabato 9 febbraio, si assegnerà il quarto titolo iridato dello sci alpino: ad Are, in Svezia, sarà la volta della Discesa libera maschile. Si partirà alle ore 12.30 e concorreranno per la medaglia d’oro ben 61 atleti da 26 Paesi. Saranno quattro gli azzurri al via: Dominik Paris con il 13, Christof Innerhofer con il 19, Matteo Marsaglia con il 23 e Mattia Casse con il 28. Penalizzato l’austriaco Hannes Reichelt che, pur con ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Non sono al massimo della condizione - preparazione in vista dei Mondiali” : Domani scatterà il fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo di Lahti: in Finlandia le gare sembrano cucite su misura per Federico Pellegrino, dato che sono in programma una sprint in tecnica libera ed una team sprint in tecnica classica, gare che si disputeranno nello stesso format ai Mondiali. Ecco le dichiarazioni della vigilia dell’azzurro al sito federale. Il valdostano ha dichiarato: “Arrivo secondo programma a questa ...

Combinata Sci - Mondiali di Are. Brignone : 'Dispiace per il 6° posto' : In Svezia, nella Combinata femminile ai mondiali di Are trionfa la svizzera Wendy Holdener. A seguire Vlhova e Mowinckel. Solo un sesto posto per l'italiana Federica Brignone che ha commentato così il ...

Mondiali sci - Wendy Holdener si conferma in combinata - solo sesta Brignone : Tutto sommato è un'occasione sprecata da parte dell'azzurra , che nelle ultime tre combinate della Coppa del Mondo, stagioni 2017 e 2018; in quella in corso non s'è ancora disputata una, essendo ...

DIRETTA COMBINATA ARE / Mondiali sci 2019 : Wendy Holdener campionessa del Mondo - poi Vlhova e Mowinckel : DIRETTA COMBINATA Are: Wendy Holdener campionessa del Mondo davanti a Vlhova e Mowinckel ai Mondiali di Sci 2019 in Svezia, oggi 8 febbraio 2019.

Sci - Mondiali di Are : combinata - Holdener oro : Brignone chiude 6ª : La svizzera Wendy Holdener, 2'02'13, - campionessa in carica di 25 anni e una vittoria in Coppa del mondo - conquista l'oro nella combinata femminile ai Mondiali di Are in Svezia. Dopo il 4° posto in discesa, la Svizzera è riuscita a risalire fino a precedere di 3/100 la slovacca Petra Vlhova, 2'02'...

Sci alpino - Discesa maschile Mondiali 2019 : Dominik Paris sogna la doppietta. Innerhofer a caccia del podio : Una doppietta da sogno, un oro per entrare nella leggenda dello sci alpino. Dominik Paris è il grande favorito della Discesa maschile dei Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are. L’azzurro si è già messo al collo la medaglia d’oro in supergigante e punta a bissare il titolo anche domani, per un’impresa riuscita in passato solamente a due grandissimi campioni come Hermann Maier e Bode Miller. L’altoatesino è ...

Sci - Mondiali di Are : combinata - oro a Holdener - Brignone chiude al 6° posto : La svizzera Wendy Holdener, 2'02'13, - campionessa in carica di 25 anni e una vittoria in Coppa del mondo - conquista l'oro nella combinata femminile ai Mondiali di Are in Svezia. Dopo il 4° posto in discesa, la Svizzera è riuscita a risalire fino a precedere di 3/100 la slovacca Petra Vlhova, 2'02'...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Wendy Holdener si conferma campionessa nella combinata. Sesta Federica Brignone : Wendy Holdener conquista la medaglia d’oro in combinata ai Mondiali di sci alpino 2019 ad Are, bissando il titolo di St. Moritz 2017. La svizzera, che in questo format vanta anche il bronzo olimpico a PyeongChang 2018, si conferma dunque una grande specialista di una gara che, con ogni probabilità, sparirà già a partire dal prossimo anno per lasciar spazio al parallelo. La classe 1993, grande favorita della vigilia grazie all’assenza ...

Sci alpino - Pagelle Mondiali 2019 : Holdener e Vlhova spettacolari - sorprendono Mowinckel e Siebenhofer - le azzurre non brillano : Wendy Holdener e Petra Vlhova regalano grande spettacolo nella combinata femminile valevole per i Mondiali di sci alpino di Are 2019, con la svizzera che centra il successo per pochissimi centesimi nei confronti della rivale slovacca. I voti più alti sono i loro, ma ci sono altre protagoniste che hanno stupite in positivo. Altre, invece, hanno mancato l’appuntamento. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle di questa gara. LE Pagelle DELLA ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Italia prima - la Svizzera ci tallona : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

Mondiali sci 2019 – Wendy Holdener si prende l’oro nella combinata femminile - solo sesta la Brignone : Niente da fare per l’azzurra, che non riesce a salire sul podio dopo lo slalom di questo pomeriggio Wendy Holdener vince la medaglia d’oro nella combinata femminile dei Mondiali di sci alpino, in corso di svolgimento ad Are. La svizzera sbaraglia la concorrenza grazie ad una prova perfetta nello slalom, che le permette di balzare davanti a tutte le proprie avversarie. Una medaglia d’oro meritatissima, che arriva con soli ...

Diretta combinata Are / Mondiali sci 2019 streaming video e tv : in pista per lo slalom - si ricomincia! : Diretta combinata Are: info streaming video e tv della seconda prova femminile per i Mondiali di Sci 2019 in Svezia, oggi 8 febbraio 2019.

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata l’ultima prova della discesa femminile - maltempo protagonista ad Are : La FIS ha deciso di cancellare l’ultima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per i Mondiali 2019 di sci alpino. Il maltempo sta prendendo la scena ad Are (Svezia) e gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l’ultimo test riservato alle ragazze. Un’area di bassa pressione sta infatti per investire la località scandinava e potrebbero arrivare delle perturbazioni nel corso della mattinata di domani, ...