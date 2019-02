Mondiali | ci sarà anche Stenmark per l' ultima gara di Lindsey Vonn

Bob - i convocati dell’Italia per i Mondiali di Whistler. Saranno sei gli azzurri in gara in Canada : La selezione fatta a Koenigssee ha sciolto le riserve sui nomi degli azzurri che prenderanno parte ai Mondiali di bob in programma a Whistler. Nella località canadese la rassegna iridata andrà in scena dal 25 febbraio al 9 marzo: Saranno sei gli italiani in gara, che rappresenteranno il Bel Paese nel bob a 2 e nel bob a 4. Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati: BAUMGARTNER Patrick (Fiamme Azzurre) (partenza il 22 febbraio ...

Mondiali - Vonn e Ross - che lividi! "Di che colore saranno domani?" : Visualizza questo post su Instagram The aftermath of our crashes from yesterday. Can?t wait to see what color they turn tomorrow! #youshouldseetheotherguy Un post condiviso da L I N D S E Y ? V O N N ,...

LIVE Sci alpino - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda prova discesa femminile - torna in pista Sofia Goggia. Ci sarà Shiffrin? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Dopo il superG di ieri le donne tornano nuovamente in pista per preparare al meglio la gara di domenica. sarà un’occasione importante per testare le traiettorie, studiare i passaggi e soprattutto valutare quella parte alta che ieri è stata cancellata dal tracciato per le condizioni climatiche. In casa Italia ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Martin Fourcade non sarà al via della tournée americana. Il francese pensa ai Mondiali ad Östersund : Martin Foucade e la trasferta americana non s’adda fare. Stando a quanto emerso nell’ultimo weekend ad Anterselva (Italia), sede della sesta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, il francese Martin Fourcade, sette volte trionfatore della classifica generale della disciplina non prenderà parte alla tournée oltreoceano. Un Fourcade, attualmente secondo nella graduatoria con 554 punti, contro gli 836 del dominatore norvegese Johannes ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia - sarai all’altezza della situazione? Livello altissimo - azzurri sotto esame verso i Mondiali : Meno di una settimana al via. Sabato pomeriggio comincia uno dei periodi più intensi per il Rugby Italiano: quello del Sei Nazioni. Gli azzurri affronteranno nel week-end, ad Edimburgo, la Scozia: subito un appuntamento importante per loro che affrontano una stagione fondamentale, visto che a fine anno ci sarà l’appuntamento del quadriennio, i Mondiali in Giappone. Il girone iridato dell’Italia sarà poi da mission impossible: Nuova ...

Pallamano - Mondiali 2019 : abdica la Francia - la finale sarà tra Danimarca e Norvegia : sarà tra Danimarca e Norvegia la finale dei Mondiali di Pallamano maschile 2019, con le semifinali di Amburgo che hanno riservato molte reti e tantissimo spettacolo, decretando le ammesse all’ultimo atto di Herning. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le sfide di giornata. Danimarca-Francia Dopo due successi consecutivi, e quattro nelle ultime cinque edizioni abdica la Francia, che nella sua peggior prestazione di questi Mondiali ...

Sci - Lindsey Vonn posticipa il ritiro : sarà ai Mondiali di Are : GARMISCH , GERMANIA, - Lindsey Vonn ci ripensa. Dopo l'annuncio shock sull'Olympia delle Tofane, la statunitense ritorna sui suoi passi. Per il ritiro c'è tempo. L'obiettivo è la medaglia iridata ai ...

Pallamano - Mondiali 2019 : Danimarca-Francia e Germania-Norvegia saranno le semifinali : Si è chiuso quest’oggi il Main Round dei Mondiali di Pallamano maschile 2019, che ha visto disputarsi ben sei partite, le quali hanno decretato le semifinaliste. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata e le classifiche finali. GRUPPO I: cade la Francia, che effettua un cospicuo turnover contro la Croazia, uscendo sconfitta per 23-20, nella gara decisa dalle 7 reti di Zlatko Horvat, ala destra dello ...

Slittino - Mondiali 2019 : le favorite del singolo femminile. Sarà sfida tra Geisenberger e Taubitz : Venerdì si aprirà il programma dei Mondiali di Slittino su pista artificiale in quel di Winterberg con le prove sprint, da sabato invece le gare classiche. Nel pomeriggio del 26 gennaio in scena il singolo femminile: due manche (a differenza delle Olimpiadi dove se ne svolgono quattro) per decretare chi Sarà la nuova campionessa iridata. Andiamo a scoprire le favorite per il titolo. Visto l’andamento della stagione, sono due le ...

Mondiali Qatar 2022 - Julia Roberts ci sarà : sborsati (per beneficenza) 80 mila sterline per due biglietti : L’attrice di Pretty Woman ha comprato 80 mila sterline due biglietti per i prossimi Mondiali del 2022 nel corso di un’asta di beneficenza I biglietti per la Coppa del Mondo 2022 si stanno già pagando 80 mila sterline, o almeno tra le star di Hollywood. La famosa attrice statunitense Julia Roberts, grande tifosa di calcio e in particolare del Manchester United, ha pagato questa cifra per un paio di posti per lei e per il marito ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Voglio l’oro ai Mondiali - il 2019 sarà fondamentale verso le Olimpiadi” : Gianmarco Tamberi si prepara a una stagione di riscatto, il 2019 deve essere l’anno della rinascita per il marchigiano che ormai ha recuperato definitivamente dall’infortunio del 2016 come dimostrano i voli a 2.33, 2.31, 2.30 effettuati sul finire del 2018 dopo il quarto posto degli Europei. Halfshave partirà per il Sudafrica tra un paio di giorni, a Potchefstroom si allenerà fino al 17 gennaio e poi si lancerà verso un’annata ...

Pallamano - storico ai Mondiali femminili : sarà presente anche la transessuale Hannah Mouncey : I prossimi Mondiali femminili di Pallamano avranno una nuova storia da raccontare: quella di Hannah Mouncey. In realtà, fino a pochi anni fa, avremmo dovuto chiamarla, anzi chiamarlo, Callum Mouncey: stiamo infatti parlando di una persona che ha cambiato sesso, che dopo aver disputato i Mondiali 2013 come uomo disputerà quelli del 2019 come donna. Quella di Mouncey è una storia che potrebbe somigliare a quella di tante persone che passano ...