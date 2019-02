Milano Panettone d’oro | scuola dell’infanzia Pini premiata per virtù civica

Milano da nel Guinness dei primati con il panettone più grande del mondo : In Galleria Vittorio Emanuele II il panettone donato alla città dal Maitre Chocolatier Davide Comaschi direttore del Chocolate Academy Center

Milano da record - realizzato il “Panettone più grande del mondo” : Milano da record : realizzato il “Panettone più grande del mondo” – certificato per l’occasione dal Guinness World record s – del maitre chocolatier ed ex-allievo del Capac (la scuola di formazione di Confcommercio Milano ) Davide Comaschi, oggi direttore del Chocolate Academy Center Milano : 332,2 kg di peso, un diametro di 115 cm e un’altezza di un metro e mezzo. Il primato è stato raggiunto dopo cento ore di lavorazione, ...

Natale : domani panettone protagonista a Milano - in centro e periferia : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - panettone protagonista a Milano nella giornata di domani, per due distinti eventi. Il primo alle 17 in Galleria Vittorio Emanuele II, dove il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore al Turismo Roberta Guaineri parteciperanno alla presentazione del panettone più grande del m