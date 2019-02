Migranti | le follie dei buonisti | 15 milioni per assumerne 120

ilgiornale

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Signori, abbiamo un problema. Si parla di, integrazione, efficacia del sistema-Milano nell'accoglienza e via dicendo. Eppure i dati sembrano smentire le ricostruzioni entusiastiche di Beppe Sala e soci. Con Pierfrancesco Maiorino in pole."L"assessore Majorino e la sinistra non fanno altro che dipingere i progetti Sprar come il modello d"accoglienza che funziona - spiega Silvia Sardone, consigliere regionale e comunale del Gruppo Misto - quello che tra le sue priorità ha l"inserimento lavorativo dei. Dai dati che ho ricevuto in risposta a una mia interrogazione comunale, però, ho scoperto che le cose non stanno proprio così".Nel documento firmato da Majorino si legge infatti che all'interno del progetto Spar (attivato nel 2016) tra i 414ospitati appena 127 hanno partecipato a tirocini formativi. Ma non doveva essere proprio la formazione al lavoro il ...