Migrante con la tubercolosi lascia l' ospedale | scatta l' allarme sanitario

Migrante perde lo status di rifugiato e tenta il suicidio con la candeggina : E' successo in pieno centro ad Isernia. Un giovane, originario della Costa d'Avorio, si è prima inferto dei tagli sui polsi...

Migrante varca confine - morto assiderato : ANSA, - TORINO, 7 FEB - Un giovane Migrante, soccorso nella notte lungo la strada nazionale 94 del Monginevro perché trovato in grave stato di ipotermia, è morto all'ospedale di Briancon. La Procura ...

In fuga dalla guerra? Macché. Il Migrante confessa : "Cerchiamo lavoro" : La politica dei porti chiusi italiana non piace al giovane eritreo, che attacca chi ferma '47 persone con la scusa che ci sono troppi migranti'. 'Tutti quelli che sono arrivati in questi anni - ...

Cham - il primo Migrante “irregolare” con l’iscrizione all’università : Il giovane richiedente asilo e con permesso di soggiorno temporaneo ha potuto iscriversi al corso di laurea in Lettere moderne e studi interculturali della facoltà di Scienze umanistiche dell'università di Palermo. "Se con permesso temporaneo possono lavorare perché non possono studiare?", ha spiegato il Rettore.Continua a leggere

Selvaggia Lucarelli a cena con un Migrante. Pioggia di insulti sul Web : E' bastato il racconto di una serata a cena con un migrante, e la commovente storia su un compagno del centro d'accoglienza, perché Selvaggia Lucarelli finisse nuovamente nel mirino dei social. In un ...

Sea Watch - il racconto del Migrante : “Mi hanno torturato in Libia - ecco ferite. Volevo tornare a casa - ma da lì non si può” : “In Libia mi hanno torturato, guardate le mie ferite: ho il corpo martoriato. Io sarei voluto tornare a casa, quando mi sono reso conto di quel che accadeva lì, ma dalla Libia non c’è modo di tornare indietro”. È questo il racconto di uno dei migranti a bordo della Sea Watch, ferma al largo di Siracusa da giorni, fatto ai parlamentari Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Stefania Prestigiacomo, saliti a bordo ...

Sea Watch - Matteo Salvini mostra un video con Migrante munito di cellulare : 'Stop sbarchi' : A seguito della richiesta avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania di procedere in giudizio contro Matteo Salvini, accusato dalla Procura di Agrigento di sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale, il leader del Carroccio si è espresso a margine del caso Sea Watch, l'Ong a bordo della quale vi sono 50 migranti circa, rimasti in attesa di trovare un porto in cui poter attraccare. Nello specifico, in concomitanza della Giornata ...

Papa : insensato condannare ogni Migrante : 1.47 Papa Francesco ha detto oggi a Panama che è "insensato" condannare ogni migrante come una minaccia per la società Il Pontefice ha parlato dopo la solenne cerimonia per centinaia di migliaia di giovani pellegrini alla Giornata mondiale della gioventù. Le sofferenze della via crucis di Cristo proseguono oggi "nell'angoscia di giovani che cadono nelle reti di gente senza scrupoli- tra di loro si trovano anche persone che dicono di servirti, ...

Libia - il racconto del Migrante : “Non volevamo partire - ma se ci rifiutavamo ci avrebbero ucciso” : “C’erano onde alte oltre un metro sin sulla spiaggia e al largo il vento teso increspava i cavalloni. La temperatura era gelida. Assurdo imbarcarci, sembrava un suicidio. Alle due della mattina del 20 gennaio però quei criminali ci hanno costretti. Minacciavano di uccidere chiunque si fosse opposto“. A parlare all’inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi è il 31enne nigeriano Hamido Mussa, dal centro di raccolta ...

"Il piccolo Migrante annegato con la pagella in tasca? Una tragedia avvenuta nel 2015 a porti aperti" : Ma in realtà la sua morte è avvenuta proprio durante il governo del PD e proprio durante la politica dei porti aperti e della massima libertà operativa delle Ong. In molti nei commenti sotto il ...

La storia del piccolo Migrante di 14 anni morto in mare con la pagella cucita in tasca : Il prezioso documento scolastico era nascosto all'interno di una tasca della giacca, laddove si tengono custodite le cose più care. La pagella, ripiegata con estrema cura e cucita all'interno dell'abito, riportava i voti scolastici delle materie, scritte in francese e in arabo. Una scheda conservata con orgoglio e amore nella speranza che potesse dimostrare le buone intenzioni del suo legittimo proprietario, un bambino di appena 14 anni di età, ...

Migrante di 14 anni muore in mare con la pagella scolastica cucita addosso : La storia di un giovanissimo Migrante annegato nel 2015 nel Mar Mediterraneo insieme ad altre 1.100 persone: il ragazzino aveva la pagella scolastica cucina nella tasca dei pantaloni.Continua a leggere

Storia del Migrante annegato con la pagella in tasca : E' annegato nel Mediterraneo a 14 anni, con la pagella scolastica cucita addosso, nella tasca della giacca. Dal Mali voleva arrivare in Europa e ha provato a farlo attraverso un barcone. Per lui, però,...

Armando Spataro sostiene Baglioni : "Basta con la caccia al Migrante - guardiamo tutti Sanremo" : "Io credo che l'intero mondo in cui viviamo dovrebbe riattivarsi. Penso a Zagrebelsky che ha parlato di necessità di una 'resistenza civile'. Anzi: diventiamo tutti sostenitori di Baglioni e guardiamo il festival di Sanremo!".È l'appello sulla legge sicurezza dell'ex procuratore di Torino, Armando Spataro, fatto al convegno di AreaDg. "Basta con la caccia al migrante, le parole pesano come pietre: la sicurezza è un diritto ...