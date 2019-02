Meteo | fine della «primavera» d' inverno | ecco come cambia il tempo

Meteo : una domenica instabile! Fine dello scirocco - torna la neve sui monti : La forte perturbazione nord atlantica che sta colpendo l'Italia sta lasciando segni importanti sul nord Italia, in particolare sull'Emilia Romagna dove le abbondanti piogge e i forti venti di...

Meteo - fine gennaio con neve in pianura al Nord e maltempo al Sud : A cavallo tra gennaio e febbraio, i giorni che la tradizione ritiene i più freddi dell'anno, la neve farà di nuovo la sua comparsa a quote basse, ma non si prevedono ondate di gelo artico. Secondo le ...

Previsioni Meteo - lo stratwarming scatena una terribile irruzione artica su Canada e nord-est degli USA : tanta neve e temperature percepite di -60°C a fine mese! [MAPPE] : 1/14 ...

Meteo - brutte notizie : cosa ci aspetta a fine gennaio : Il gelo non molla la presa: una nuova perturbazione potrebbe colpire la penisola a partire da mercoledì. Sono previste nuove...

Previsioni Meteo - l’Inverno entra nel “clou” in tutt’Europa : ecco perché l’Italia sarà particolarmente esposta a tempeste e cicloni almeno fino a fine mese [MAPPE] : 1/41 ...

Previsioni Meteo Europa - dal 19-20 Gennaio si intensificano freddo e neve e persisteranno fino alla fine del mese [MAPPE] : 1/14 ...

Previsioni Meteo per il fine settimana : Roma - L'aria fredda di matrice continentale che continua ad affluire verso l'Italia avrà una storia anche nell'arco del weekend, in particolare nella giornata di sabato quando le regioni interessate dal flusso saranno ancora diverse seppur concentrate tutte al Centro Sud. In compenso il campo barico più elevato garantirà una maggiore stabilità atmosferica. Dalla sera di sabato invece a quanto pare assisteremo ...

Tempesta di neve al confine svizzero : precipita caccia francese - il Meteo ostacola le ricerche dei 2 piloti [FOTO] : 1/9 ...

Meteo Ragusa - nel fine settimana torna il freddo polare : A cominciare da venerdì la colonnina di mercurio tornerà a scendere in provincia di Ragusa. Il freddo polare dovrebbe andar via da lunedì

Allerta Meteo - fine 2018 con l’Italia capovolta : verso Capodanno con maltempo - freddo e neve al Sud mentre il foehn porta super caldo fino a +22°C al Nord [MAPPE] : 1/24 ...

Meteo : in Lombardia tempo stabile fino a fine anno : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - In Lombardia tempo stabile fino alla fine dell'anno. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, per tutto il periodo la regione sarà interessata da un regime di correnti dai quadranti settentrionali, inizialmente deboli, in rinforzo da domenica 30 dicembre.

Previsioni Meteo Lombardia : tempo stabile fino a fine anno : Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, fino a fine anno, “per tutto il periodo la regione sarà interessata da un regime di correnti dai quadranti settentrionali, inizialmente deboli, in rinforzo da domenica 30. Tale regime favorirà tempo stabile: assenza di precipitazioni, buon soleggiamento, temperature nella norma o leggermente superiori, più miti in montagna (sotto i 2000 metri) rispetto alla Pianura dove fino al primo ...

Il Meteo di gennaio : dopo l'Epifania arriva il gelo - a fine mese prevista anche la neve : Il 2019 è sempre più vicino ed il mese di gennaio sta arrivando. In molti si chiedono come sarà il tempo dopo il primo dell'anno. Di seguito daremo un'occhiata alle temperature, alla possibilità di neve più o meno abbondante e a quanta pioggia potrebbe cadere....Continua a leggere

Valsesia Meteo : fine settimana di bel tempo