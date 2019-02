Metal Gear Solid HD Collection e Metro Last Light Redux sono solo alcuni dei nuovi titoli

La demo di Death Stranding sconvolge il regista di Metal Gear Solid : le novità al 7 febbraio : Hideo Kojima l'ha fatto di nuovo. Dopo aver emozionato il popolo nerd con la saga di Metal Gear, il geniale game designer nipponico ha ora (ri)calamitato la sua attenzione grazie a Death Stranding. Il papà di Solid Snake, nonostante il travagliato "divorzio" da Konami e l'addio al franchise che lo ha reso famoso, ha infatti deciso di continuare determinato per la sua strada. E di regalare nuove avventure poligonali ai suoi tanti ...

Offerte Amazon del giorno : Huawei Watch 2 - Metal Gear Solid V - Zenfone 5Z e molto altro! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le Offerte Amazon del giorno nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming, gli smartphone e la tecnologia in generale. Vi segnaleremo dunque tutte le leggi di più...

Una originalissima mod trasforma l'originale Doom in un titolo della serie Metal Gear : Le community dei modder sono famose per la creatività e l'originalità dei loro membri, e oggi vi parliamo di una nuova mod che riuscirà sicuramente a sbalordirvi.Il modder AutumnAPM, preso evidentemente da una gran voglia di sperimentare, ha creato la mod Metal Gear: Doom, che trasforma il celebre sparatutto in un titolo della serie ideata da Hideo Kojima. Il risultato è un peculiare shooter stealth che è già giocabile, grazie a un'alpha ...

I doppiatori di Solid e Liquid Snake recitano una poesia natalizia a tema Metal Gear Solid : Volendo con tutta probabilità fare un prezioso regalo ai fan più nostalgici della saga Metal Gear Solid, gli storici doppiatori di Solid Snake e Liquid Snake David Hayter e Cam Clarke hanno pubblicato tramite i loro canali social un divertente video che li vede recitare una poesia di natale, opportunamente modificata per accogliere citazioni e riferimenti alla serie di videogiochi ideata da Hideo Kojima.Come riporta VG24/7, Clarke ha convinto il ...

Hideo Kojima rende omaggio a Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty : Che lo amiate o meno, non si può negare che Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty sia stato un gioco memorabile. Chi potrebbe dimenticare di passaggio dal ruolo di Solid Snake a Raiden? O l'introduzione di Fatman? Come segnala Dualshockers, in un recente post su Twitter, il creatore della serie, Hideo Kojima, rende omaggio a uno dei momenti salienti di MGS2. Ecco il tweet originale:Ora, questa potrebbe sembrare una normale immagine per alcuni. È ...

Konami e IDW Games annunciano il gioco da tavolo di Metal Gear Solid : La celebre serie di Metal Gear Solid ha sicuramente definito il genere stealth-action e ora il gioco sta per tornare in una nuova forma: Konami e IDW Games hanno infatti annunciato il gioco da tavolo Metal Gear Solid: The Board Game.Come riporta Dualshockers, IDW Games ha confermato in un post sul blog ufficiale che il famoso produttore di giochi da tavolo sta lavorando con Konami per creare Metal Gear Solid: The Board Game, adattando così ...