Manuel Bortuzzo - Salvini va al San Camillo dal 19enne ferito : 'Su Ostia non molliamo' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato all'ospedale San Camillo per incontrare Manuel Bortuzzo , il ragazzo di 19 anni rimasto ferito sabato scorso nella sparatoria in via Menandro all'...

Manuel Bortuzzo - fermi convalidati. Il gip : "Programmarono omicidio brutale senza motivo" : Si chiarisce ora dopo ora la vicenda legata al ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo , raggiunto da un colpo di pistola nella notte di sabato scorso sparato da Lorenzo Marinelli , in carcere assieme ...

Manuel Bortuzzo - Massimiliano Rosolino va a trovare in ospedale il giovane nuotatore che ha perso l’uso delle gambe : Il campione di nuoto Massimiliano Rosolino ha fatto visita in ospedale a Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto ferito “per errore” sabato notte in una sparatoria nella periferia Sud di Roma. Il ragazzo è ricoverato da giorni al San Camillo e i medici gli hanno detto che a causa delle lesioni non tornerà più a camminare. Negli scatti pubblicati dal padre del giovane su Facebook si vede Rosolino, medaglia d’oro alle ...

Manuel Bortuzzo : in Questura i rei confessi in lacrime - ma dopo avergli sparato ridevano : Interrogati piangevano, ma dopo aver sparato a Manuel avevano riso e festeggiato, convinti di aver centrato l'obiettivo e messo a segno la vendetta. Quando mercoledì scorso alle 15 si sono presentati in Questura a Roma, Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bazzano, 25, soci in affari e responsabili della sparatoria che sabato notte ha lasciato a terra paralizzato l'incolpevole e sfortunato Manuel Bortuzzo, 19 anni, giovane promessa del nuoto ...

Manuel Bortuzzo - il racconto di Marinelli : "Ho sparato e vagato nei campi per 3 giorni" : Si chiarisce ora dopo ora la vicenda legata al ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo , raggiunto da un colpo di pistola nella notte di sabato scorso sparato da Lorenzo Marinelli , in carcere assieme ...

Manuel Bortuzzo - risate e grida dopo la sparatoria : «Ci prendiamo tutta la piazza - è nostra» : dopo gli spari grasse risate. Lorenzo Martinelli e Daniel Bazzano, subito dopo aver sparato a Manuel Bortuzzo a Roma hanno iniziato ad esultare e ridere, così racconta una testimone, che...

Manuel Bortuzzo - le risate di chi gli ha sparato : «Ci prendiamo la piazza» : Non sapevano di aver colpito una persona che non aveva nulla a che fare con la loro rissa e la lotta per le piazze dello spaccio ed erano contenti in fuga sul motorino nella notte fra sabato e domenica. È una testimone a raccontare di quei due ragazzi sullo scooter a cento metri dal punto in cui aveva appena ferito Manuel Bortuzzo. Sono Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, dalla sera di mercoledì, in stato di fermo. La testimone dice di aver ...

Manuel Bortuzzo - Raggi : «Il Comune si costituirà parte civile accanto a te» : «Manuel è abituato a lottare, è un uomo, siamo orgogliosi di lui». È esausto Franco Bortuzzo, ma non smette di ringraziare tutti per l'immensa ondata di affetto che sta ricevendo la sua famiglia e il ...

Manuel Bortuzzo riconosce chi sparò. Stupore davanti alle foto : 'Perché l'ha fatto?' : ROMA Quando papà Franco gli mostra le fotografie, Manuel sgrana gli occhi e dice: 'Sono loro, questi due uomini mi hanno sparato'. Li riconoscerebbe tra mille volti, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano,...

Manuel Bortuzzo - il nuotatore ha riconosciuto chi gli ha sparato : le parole del padre : Manuel Bortuzzo ha riconosciuto i suoi aggressori: le rivelazioni del padre dopo aver mostrato al figlio nuotatore le foto dei due malviventi “Manuel sta bene, il decorso post-operatorio è riuscito. Non hanno ancora sciolto la prognosi, penso che nella giornata di domani, massimo dopodomani sarà fatto, e quindi potrà essere sistemato in reparto. Poi troveremo una clinica adatta a lui per la spina dorsale“. Queste le parole di ...

