Manuel Bortuzzo | messaggio dall' ospedale Salvini | Tornerà a correre e a

Manuel Bortuzzo - gip convalida il fermo : 'I due giovani spararono per uccidere' : Hanno sparato per uccidere. Programmando un brutale omicidio. Un raid di morte covato da tempo, non riuscito per cause indipendenti dalla loro volontà ma che potrebbero replicare. È il quadro di ...

Il messaggio audio di Manuel Bortuzzo : «Sto bene - tornerò più forte di prima» : «Come potete sentire sto bene, non mi aspettavo tutto questo, mi avete fatto emozionare. Se potessi vi abbraccerei a uno a uno. Vedrete che torno più forte di prima». Sono le parole di Manuel Bortuzzo, le ha registrate e rese pubbliche il presidente di Federnuoto Paolo Barelli condividendole sui social della Federazione. https://www.youtube.com/watch?v=wVw3edoykFw Dall’ospedale San Camillo di Roma il nuotatore rimasto paralizzato dopo essere ...

Manuel Bortuzzo - convalidati i due fermi/ Ultime notizie - tentato omicidio : riconosciuta la premeditazione : Manuel Bortuzzo, gip di Roma convalida i fermi dei due indagati: 'programmarono un brutale omicidio senza motivo', scena muta in carcere.

