Manuel Bortuzzo | le risate di chi gli ha sparato | «Ci prendiamo la piazza»

Manuel Bortuzzo - Raggi : «Il Comune si costituirà parte civile accanto a te» : «Manuel è abituato a lottare, è un uomo, siamo orgogliosi di lui». È esausto Franco Bortuzzo, ma non smette di ringraziare tutti per l'immensa ondata di affetto che sta ricevendo la sua famiglia e il ...

Agguato a Manuel Bortuzzo - i due aggressori : “ci prendiamo la piazza - è nostra” : Gli aggressori di Manuel Bortuzzo sono stati incastrati da un testimone che avrebbe udito anche le loro urla dopo aver sparato al nuotatore “Ci prendiamo tutta la piazza, è nostra”. E’ quanto avrebbero urlato i due aggressori di Manuel Bortuzzo dopo avergli sparato alle spalle. Le rivelazioni del testimone, rivelate da TgCom, sono state fondamentali per identificare Lorenzo Martinelli e Daniel Bazzano, i ragazzi che ...

Manuel Bortuzzo riconosce chi sparò. Stupore davanti alle foto : 'Perché l'ha fatto?' : ROMA Quando papà Franco gli mostra le fotografie, Manuel sgrana gli occhi e dice: 'Sono loro, questi due uomini mi hanno sparato'. Li riconoscerebbe tra mille volti, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano,...

Manuel Bortuzzo - il nuotatore ha riconosciuto chi gli ha sparato : le parole del padre : Manuel Bortuzzo ha riconosciuto i suoi aggressori: le rivelazioni del padre dopo aver mostrato al figlio nuotatore le foto dei due malviventi “Manuel sta bene, il decorso post-operatorio è riuscito. Non hanno ancora sciolto la prognosi, penso che nella giornata di domani, massimo dopodomani sarà fatto, e quindi potrà essere sistemato in reparto. Poi troveremo una clinica adatta a lui per la spina dorsale“. Queste le parole di ...

Massimiliano Rosolino visita Manuel Bortuzzo in ospedale. LA FOTO - : L'ex campione di nuoto è arrivato al San Camillo di Roma, dove il 19enne ferito in una sparatoria è ricoverato in prognosi riservata. Il giovane non tornerà più a camminare. Rosolino: "Da genitore ...

Franco Bortuzzo - padre di Manuel/ 'Mi sento in colpa - lui è più forte di me sia in acqua che fuori' : Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, ha parlato in collegamento con Pomeriggio 5: i suoi sensi di colpa, le parole del figlio e la sua grande forza.

Manuel Bortuzzo : padre - fidanzata e storia - chi è il nuotatore ferito : Manuel Bortuzzo: padre, fidanzata e storia, chi è il nuotatore ferito Manuel Bortuzzo è salito, suo malgrado, agli onori della cronaca per essere stato ferito nel corso di una sparatoria la notte tra il 2 ed il 3 febbraio nelle vicinanze di un pub nel quartiere Axa di Roma. Ha rischiato la vita: al momento è fuori pericolo ma secondo quanto dichiarato dai medici rischia di non poter più camminare. Il ragazzo coinvolto nella sparatoria solo a ...

Manuel Bortuzzo - il papà del nuotatore : 'Ha riconosciuto chi gli ha sparato' : Ai due fermati per il ferimento del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo , è contestata dai pm il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dai motivi abietti. È quanto ricostruisce l'Ansa, ...

Manuel Bortuzzo ironico con Magnini e Detti : “quando torno vi faccio un culo così!” : Manuel Bortuzzo si è mostrato ancora una volta ironico e forte, in un momento della sua vita e della sua carriera non certo semplice “Quando torno vi faccio un culo così!” E’ quanto avrebbe detto Manuel Bortuzzo ad alcuni colleghi illustri, i nuotatori Magnini, Detti e company. Questo quanto riportato dalla collega di Skysport Lia Capizzi, che svela lo stato d’animo di Bortuzzo, ancora una volta dimostratosi forte ed ...

Manuel Bortuzzo - spunta il video che mostra il momento dello sparo : Dopo la confessione avvenuta nella giornata di ieri, dalla mattinata odierna sul web sta circolando il video ripreso da alcune telecamere di sorveglianza che inchioderebbe i due ragazzi, accusati di tentato omicidio dopo aver sparato contro Manuel Bortuzzo. Nel video in questione sono ben visibili Manuel e la fidanzata che indossa una felpa con cappuccio, intenti ad acquistare le sigarette in un distributore automatico. All'interno del video è ...

Manuel Bortuzzo : tentato omcidio con premeditazione : 'Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi ...

Acilia : si consegnano i due ragazzi che hanno ferito irreversibilmente Manuel Bortuzzo : La polizia di Roma ha fermato due giovani per il tentato omicidio di Manuel Bortuzzo. I due corrispondono ai nomi di Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bozzano 25. i due uomini si sono costituiti nella giornata di ieri e sono ora accusati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione per futili motivi e per porto d’armi abusivo. Infatti, proprio ieri era stata trovata la pistola, una calibro 38 che, essendo un’arma piccola, viene spesso ...

Manuel Bortuzzo - i due fermati in isolamento : 'Chiediamo scusa' : Roma, 7 feb., askanews, - Sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, in isolamento ed in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due ragazzi di 24 ...