Manuel Bortuzzo dall' ospedale | Grazie | tornerò più forte di prima

Manuel Bortuzzo - l’audiomessaggio del nuotatore ferito : “Grazie - vi abbraccerei tutti. Tornerò più forte di prima” : Per la prima volta dopo essere stato ferito alle gambe, il nuotatore Manuel Bortuzzo parla dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo con un messaggio registrato dal presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, in risposta a tutte le persone che gli hanno mandato un messaggio di solidarietà e sostegno. “Come potete sentire dalla voce sto bene – dice sorridendo – Non mi aspettavo questo calore da parte ...

Manuel Bortuzzo - convalidati i due fermi/ Ultime notizie - tentato omicidio : riconosciuta la premeditazione : Manuel Bortuzzo, gip di Roma convalida i fermi dei due indagati: 'programmarono un brutale omicidio senza motivo', scena muta in carcere.

Manuel Bortuzzo - il gip : «I due giovani spararono per uccidere» : Pericolosi e senza controllo, hano programmato di uccidere in maniera brutale senza un apparente motivo. Restano in carcere Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli, i due autori dell?agguato nel...

Manuel Bortuzzo - Salvini va al San Camillo dal 19enne ferito : 'Su Ostia non molliamo' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato all'ospedale San Camillo per incontrare Manuel Bortuzzo , il ragazzo di 19 anni rimasto ferito sabato scorso nella sparatoria in via Menandro all'...

Manuel Bortuzzo - Massimiliano Rosolino va a trovare in ospedale il giovane nuotatore che ha perso l’uso delle gambe : Il campione di nuoto Massimiliano Rosolino ha fatto visita in ospedale a Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto ferito “per errore” sabato notte in una sparatoria nella periferia Sud di Roma. Il ragazzo è ricoverato da giorni al San Camillo e i medici gli hanno detto che a causa delle lesioni non tornerà più a camminare. Negli scatti pubblicati dal padre del giovane su Facebook si vede Rosolino, medaglia d’oro alle ...

Manuel Bortuzzo : in Questura i rei confessi in lacrime - ma dopo avergli sparato ridevano : Interrogati piangevano, ma dopo aver sparato a Manuel avevano riso e festeggiato, convinti di aver centrato l'obiettivo e messo a segno la vendetta. Quando mercoledì scorso alle 15 si sono presentati in Questura a Roma, Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bazzano, 25, soci in affari e responsabili della sparatoria che sabato notte ha lasciato a terra paralizzato l'incolpevole e sfortunato Manuel Bortuzzo, 19 anni, giovane promessa del nuoto ...

Manuel Bortuzzo - il racconto di Marinelli : "Ho sparato e vagato nei campi per 3 giorni" : Si chiarisce ora dopo ora la vicenda legata al ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo , raggiunto da un colpo di pistola nella notte di sabato scorso sparato da Lorenzo Marinelli , in carcere assieme ...

Manuel Bortuzzo - risate e grida dopo la sparatoria : «Ci prendiamo tutta la piazza - è nostra» : dopo gli spari grasse risate. Lorenzo Martinelli e Daniel Bazzano, subito dopo aver sparato a Manuel Bortuzzo a Roma hanno iniziato ad esultare e ridere, così racconta una testimone, che...

Gabriele Detti scrive a Manuel Bortuzzo : le speciali parole del nuotatore livornese : Il messaggio di Gabriele Detti a Manuel Bortuzzo: il nuotatore livornese scrive al collega ferito in una sparatoria Sono stati arrestati gli aggressori di Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto italiano, che a causa di uno colpo di pistola, dovuto ad uno scambio di persona, rimarrà paralizzato. Per Manuel adesso inizia un periodo difficile, fatto di cure e riabilitazione, ma il giovane atleta non sembra troppo spaventato, forse ...