Mafia Capitale | pm chiede cinque anni per Alemanno | ' Era il riferimento politico

Mafia Capitale - chiesta condanna a cinque anni per Alemanno : Secondo l'accusa l'ex sindaco era "l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione" del Mondo di Mezzo

"Gianni Alemanno era l'uomo politico di riferimento di Mafia Capitale" - procura chiede condanna a cinque anni : La procura di Roma ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco della Capitale Gianni Alemanno nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Pesantissima l'accusa: secondo i magistrati Alemanno era "l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione Mafia Capitale all'interno dell'amministrazione comunale, soprattutto, in ragione del suo ruolo apicale di sindaco, nel periodo 29 aprile 2008 -12 giugno 2013 (e ...

Dopo "Mafia Capitale" e gli Spada di Ostia arresti anche a Viterbo : 13 in manette : Il clan viterbese teneva in pugno l'economia locale controllando negozi per la vendita di preziosi usati, 'Compro oro',, locali notturni, ditte di trasloco ed altre attività delittuose come i ...

Napoli capitale della Mafia - prima querela contro Celentano e Canale 5 : Con il risarcimento danni e con i loro soldi, si spera accompagnati da scuse e pentimento quanto prima visto che sbagliare è umano ma perseverare è diabolico, si potranno realizzare tanti spettacoli ...

Napoli capitale della Mafia - l'ira di de Magistris : «Deluso da Celentano» : «È propria brutta la fotografia, l'idea che Napoli nel 2068 sia vinta dalla mafia. Questo non solo non accadrà, ma è un'immagine davvero brutta per una città...

Periferie ferme : la Corte dei Conti la affida al pm di Mafia Capitale : Parcheggi, mercati, marciapiedi, caditoie. Opere progettate e realizzate eppure mai entrate in funzione. Finanziate dai privati , con il metodo dello scomputo, , completate e lasciate invecchiare ...

Mafia Capitale - Alemanno : "Carminati? Mai conosciuto" : "Massimo Carminati non l'ho mai conosciuto mentre Salvatore Buzzi mi fu presentato in carcere nell'ultimo mese di detenzione, nell'ottobre del 1982, quando fui arrestato per detenzione di materiale ...

Suburra : ritorna su Netflix la serie di "Mafia Capitale" : Cresce l'attesa per il ritorno di Suburra , la serie italiana di Netflix che funge da prequel all'omonimo film del 2015 diretto da Stefano Sollima. La seconda stagione dello show è prevista per il ...

Castelvolturno capitale della Mafia nigeriana : indaga anche l'FBI : Castel Volturno, in provincia di Caserta, e in generale il Litorale Domizio, sarebbe uno dei principali crocevia di traffici illeciti internazionali: droga, ma anche organi ed esseri umani. La mafia nigeriana, secondo un'indagine riportata dal quotidiano Il Messaggero, infatti farebbe arrivare in Italia, dall'Africa, persone (anche donne e bambini) destinate al mercato del sesso e, addirittura, al traffico di organi. All'indagine, avviata un ...

Mafia Capitale : Molti hanno fatto ricorso ai favori di Carminati, eletto da imprenditori, professionisti e commercianti, quasi tutti bordenline, a giudice e arbitro di una economia sommersa illegale o di una "...

È Mafia Capitale : Questo è stato l'anno in cui i giudici hanno stabilito che a Roma il fascista Massimo Carminati era a capo di un'associazione di stampo mafioso