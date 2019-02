Maduro attacca l' Ue

Salvini : "Maduro è un delinquente". E Guaidò attacca Di Battista : "Non sa cosa succede qui" : Una lotta che oggi è riconosciuta da tutto il mondo, da 26 nazioni europee su 28, dai Paesi africani, in Oceania… Venisse qui a farsi un giro, a vedere qualche ospedale, o magari qualche città di ...

Salvini : 'Maduro è un delinquente'. E Guaidò attacca Di Battista : 'Non sa cosa succede qui' : Una lotta che oggi è riconosciuta da tutto il mondo, da 26 nazioni europee su 28, dai Paesi africani, in Oceania… Venisse qui a farsi un giro, a vedere qualche ospedale, o magari qualche città di ...

Venezuela - Usa e Paesi Sudamerica riconoscono Guaidó presidente. Ma Maduro attacca Trump : «Sì, se puede». L'urlo di obamiana memoria, quel 'Yes we can' che nel 2008 portò l'ex presidente degli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su Plaza...

Maduro attacca Bolsonaro : "Un moderno Hitler" : Jair Bolsonaro diventa l'obiettivo del leader venezuelano Nicolas Maduro . Il presidente del Venezuela ha definito il presidente brasiliano, un ' moderno Hitler ' che ha il sostegno dei cristiani ...

Venezuela - Maduro giura e attacca Usa ed Europa : Come aveva promesso di voler fare 'contro venti e maree', il presidente Nicolás Maduro ha giurato oggi a Caracas per un secondo mandato di sei anni , 2019-2025, nelle mani del presidente del Tribunale ...