Macedonia:voto presidenziale 21 aprile

Si terranno il 21prossimo le elezioni presidenziali in, il Paese ex jugoslavo che ha cambiato il suo nome in Repubblica delladel Nord, dopo che il Parlamento greco ha ratificato il protocollo di adesione di Skopje alla Nato. A firmare il decreto sul, il presidente del Parlamento Dzaferi. Il secondo e ultimo mandato quinquennale del presidente in carica, Gjorgje Ivanov, scadrà il 12 maggio prossimo.(Di sabato 9 febbraio 2019)