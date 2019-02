Lula | ex presidente del Brasile | di nuovo condannato

L'ex presidente del Brasile Lula : nuova condanna a 12 anni : L'ex presidente del Brasile ha ricevuto una condanna ad altri 12 anni e 11 mesi dopo gli altri 12 anni che sta scontando per corruzione e riciclaggio di denaro sporcoSi trova in carcere dal 2018 L'ex presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva, presidente del Brasile dal 2003 al 2011 che aveva addirittura fatto sapere che era disposto a candidarsi nuovamente anche dalla prigione dove stava scontando i suoi 12 anni e 1 mese per corruzione e riciclaggio ...

