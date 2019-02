Luigi Di Maio scrive a Le Monde | gaffe terrificante sulla Francia | qualcuno fermi il

Luigi Di Maio umiliato anche da Alessandra Moretti : "Un bambino sculacciato" : La Francia ritira l'ambasciatore e, pare, anche Air France si potrebbe sfilar e dal salvataggio di Alitalia. Un discreto disastro diplomatico dietro al quale, in primis, ci sono Luigi Di Maio, l'improponibile Alessandro Di Battista e il M5s. Certo anche Matteo Salvini ha avuto scontri violenti con E

Giulio Tremonti sbugiarda Luigi Di Maio e M5s : le card del reddito di cittadinanza? Sono le sue : E alla fine si scoprì che la super carta grillina che consentirà a migliaia di italiani di spendere i soldi del reddito di cittadinanza non è altro che la social card ideata dall' ex ministro dell' Economia Giulio Tremonti nel lontano 2008. Nessuna rivoluzione copernicana dei pagamenti contro la pov

Alitalia - ritorsione della Francia : si sfila dal salvataggio - altro disastro per Luigi Di Maio : L'ultimo atto della battaglia diplomatica tra Francia e Italia: dopo il ritiro dell'ambasciatore a Roma e la polemica politica, secondo quanto riferito da alcune fonti citate dal Sole 24 Ore, Air France avrebbe deciso di ritirarsi dal piano di salvataggio di Alitalia per "motivi politico-istituziona

Crisi Italia-Francia - Luigi Di Maio : “Su gilet gialli non mi pento - rivendico essere europeista” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la decisione del governo francese di richiamare l'ambasciatore in Italia: "Il rapporto di amicizia con il popolo francese non è in discussione". E sull'incontro con i gilet gialli afferma: "rivendico il diritto di dialogare con altre forze politiche che rappresentano il popolo francese. Sono europeista".Continua a leggere

Luigi Di Maio - l'ordine al M5s è partito : bastonare Matteo Salvini ogni volta che si può : Ci hanno messo un po' a capirlo, ma alla fine i Cinque Stelle ci sono arrivati: il punto non è che Matteo Salvini guadagna voti, è che li prende tutti a loro. Se i sondaggi dicono che Forza Italia, Pd e Fratelli d' Italia sono stabili, la Lega continua a salire e il M5S prosegue la propria discesa,

Diciotti - Luigi Di Maio non tiene più i suoi. Processo a Salvini - "non posso garantire". Perché Salvini trema : Non controlla più i suoi, Luigi Di Maio. Sulla Diciotti il M5s prepara l'imboscata in Senato. Il leader ha garantito a Matteo Salvini che in Giunta per l'immunità i rappresentanti grillini voteranno "no" alla richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro degli Interni accusato di seques

Diciotti - Giulia Bongiorno umilia Luigi Di Maio : "Cosa proprio non riesce a capire" : "Ora si deve decidere solo sull'interesse pubblico". Giulia Bongiorno, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, fa chiarezza sulla vicenda dell'autorizzazione a procedere nei confronti Matteo Salvini sul caso Diciotti: "Bisogna capire che in questa fase non si deve dire se Salvini ha commesso il re

Alessandro Di Battista - una fine ingloriosa? Il piano di Luigi Di Maio per liberarsene : Di sicuro, la volontà di Di Maio di spedire Di Battista alla Commissione dà la cifra della situazione politica: ammesso e non concesso che il governo riesca a restare in piedi, il capo politico pare ...

Guido Crosetto svela la vergogna di Luigi Di Maio e M5s sulla Tav : "Intascano 50mila euro - poi..." : "I sei amici al bar scelti per la commissione sulla Tav, rigorosamente tra persone che avevano già manifestato in precedenza la loro contrarietà, hanno messo in bella il compito, incassato 50mila euro, ringraziato il ministro e preso un freccia rossa per tornare a casa in fretta". Guido Crosetto, di

Venezuela - il vicepremier Luigi Di Maio : "Né con Maduro né con Guaidó : Italia deve essere neutrale" : ..."meccanismo" di dialogo Uruguay e Messico hanno proposto oggi l'istituzione di un meccanismo di dialogo senza condizioni preliminari per facilitare una soluzione negoziata della crisi politica in ...

Luigi Di Maio - Verderami svela il suo gioco sporco : "Per questo appena potrà - Salvini staccherà la spina" : "Se noi pensiamo che Palazzo Chigi sostiene che quello compiuto da Matteo Salvini, per cui rischia di andare a processo, è un atto di governo, come fa a non esserci subito la solidarietà di governo, perché non si dice: no non si processa un atto di governo?". Francesco Verderami, ospite di Serena Bo