L' Onu | Khashoggi ucciso da ufficiali della Casa reale saudita

Khashoggi - Riad nega accesso esperti Onu : 12.46 Le autorità dell'Arabia Saudita hanno negato l'ingresso nel loro consolato di Istanbul al team di esperti Onu guidato da Agnes Callamard, relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali,sommarie o arbitrarie, giunto ieri in Turchia per indagare sull'uccisione di Jamal Khashoggi. Lo riferisce Ntv. Callamard non ha avuto il permesso per incontrare l'ambasciatore saudita.Invece previsto un incontro con il procuratore capo di ...

Khashoggi : esperti dell'Onu in Turchia : ANSA, - ISTANBUL, 28 GEN - La relatrice speciale dell'Onu sulle Esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard, è giunta oggi in Turchia per iniziare l'annunciata "inchiesta ...

Omicidio Khashoggi - Onu apre inchiesta indipendente/ Ultime notizie - indagine "per accertare responsabilità' : Omicidio Khashoggi: l'Onu annuncia l'apertura di una inchiesta internazionale indipendente per fare luce sulle presunte responsabilità.

Morte Khashoggi - ci sarà inchiesta Onu : Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, Agnes Callamard, sarà lunedì in Turchia per un'inchiesta internazionale sull' omicidio di Jamal Khashoggi . Lo riferisce l'...

Morte Khashoggi : ci sarà inchiesta Onu : 19.25 L'Onu avvierà un'indagine sull'uccisione del giornalista saudita dissidente Khashoggi. Lo annuncia Agnes Callamard, relatrice speciale per le esecuzioni extragiudiziali o arbitrarie dell'Onu. Callamard ha detto che la prossima settimana sarà in Turchia per guidare l' indagine sull'uccisione di Khashoggi,il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul. Il risultato dell'indagine sarà sottoposto al Consiglio per i diritti umani Onu a ...

Morte Khashoggi - ci sarà inchiesta Onu : 19.25 L'Onu avvierà un'indagine sull'uccisione del giornalista saudita dissidente Khashoggi. Lo annuncia Agnes Callamard, relatrice speciale per le esecuzioni extragiudiziali o arbitrarie dell'Onu. Callamard ha detto che la prossima settimana sarà in Turchia per guidare l' indagine sull'uccisione di Khashoggi,il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul. Il risultato dell'indagine sarà sottoposto al Consiglio per i diritti umani Onu a ...

Omicidio Khashoggi - esperti Onu aprono un'inchiesta internazionale : Il relatore speciale dell'Onu sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie si recherà in Turchia la prossima settimana per iniziare una 'inchiesta internazionale indipendente' sull'...

Khashoggi - l’Onu annuncia l’inizio di una “inchiesta internazionale indipendente” : A più di tre mesi e mezzo dall’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, brutalmente ucciso lo scorso ottobre nel consolato saudita di Istanbul, il relatore speciale dell’Onu sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard, si recherà in Turchia per iniziare una “inchiesta internazionale indipendente“. Lo si apprende al Palazzo di Vetro: Callamard sarà in Turchia dal 28 gennaio al 3 febbraio. Ad proporre ...

L'Onu apre un'inchiesta indipendente sull'omicidio del giornalista Khashoggi : Il relatore speciale delL'Onu sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie si recherà in Turchia la prossima settimana per iniziare una "inchiesta internazionale indipendente" sull'assassinio del giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi, brutalmente ucciso lo scorso ottobre. Lo si apprende al Palazzo di Vetro. Agnes Callamard ha fatto sapere che sarà in Turchia dal 28 gennaio al 3 febbraio.

Omicidio Khashoggi - esperti Onu aprono un'inchiesta internazionale : Il relatore speciale dell'Onu sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie si recherà in Turchia la prossima settimana per iniziare una 'inchiesta internazionale indipendente' sull'...