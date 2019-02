L' Italia di nonni e culle vuote | il record negativo delle nascite

E' morto Mariano - il 'nonnino delle Iene' : la sua storia ha commosso l'Italia : Due mesi e mezzo fa era stato sfrattato di casa per volontà della sua stessa nipote, a causa di una lite familiare durata quarant'anni. Il 'nonno delle Iene' non ce l'ha fatta ed è spirato nella giornata di sabato 2 dicembre 2018. L'anziano, proprio per la sua precarie condizioni di salute a causa di una gravissima malattia, era stato protagonista di diversi servizi della nota trasmissione satirica de 'Le Iene', in onda sulle reti Mediaset di ...