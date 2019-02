L' Essere e l' Umano | rassegna teatrate da lunedì 11 a Nocera | primo appuntamento

L’appello di Papa Francesco ai politici : “L’aborto non può Essere un diritto umano” : Papa Francesco rivolge un appello "a tutti i politici" affinché non considerino l'aborto come un "diritto umano": "A prescindere dalle convinzioni di fede di ognuno, pongano come prima pietra del bene comune la difesa della vita di coloro che stanno per nascere. Non si lascino condizionare da logiche che mirano al successo personale o a interessi solo immediati o di parte, ma guardino sempre lontano".Continua a leggere

Viaggio nella testa di Jasmin Paris - la storia vera dell’Essere Umano più veloce del mondo : Rowan la sua bimba di 14 mesi le ha sorriso quando l'ha vista arrivare e lei ha ricambiato con una gioia che solo gli occhi pieni di amore sanno esprimere. La mamma è tornata, pensavano. Dopo 83 ore 12 minuti e 23 secondi, diceva il tabellone.Per riabbracciarla, Jasmin aveva corso per 431 chilometri in mezzo a prati, sentieri, viottoli. Era salita su e giù fra terra e rocce, per un dislivello di 13,000 metri, una volta e mezzo ...

Perdere un cane è paragonabile all'addio ad un Essere Umano secondo la scienza : La scienza ha dimostrato che vivere il lutto di un cane non è un momento strano ed anzi, secondo la ricerca dell'officiai Journal of The Human Behavior and Evolution Study , potrebbe essere più ...

Perdere un cane è paragonabile all’addio ad un Essere Umano secondo la scienza : Chiunque abbia posseduto un amico a quattro zampe, sa quanto sia semplice affezionarsi a lui, grazie al loro amore incondizionato e puro ed alla gioia che sanno donare ogni giorno. Proprio questo rapporto tra padrone ed animale rende davvero difficile superare la perdita nel momento in cui il pelosetto dovesse lasciarci, per vecchiaia o malattia. La morte, quindi, del proprio migliore amico, diventa un momento lungo e doloroso, pari a quello di ...

Sea Watch - il sindaco di Siracusa a Che tempo che fa : “Condizioni che nessun Essere Umano merita” : Parole ancora scosse quelle del sindaco di Siracusa Francesco Italia collegato telefonicamente a Che tempo che Fa di Fabio Fazio – in prima serata su Rai1 – dopo essere salito su Sea Watch per toccare con mano la situazione. “Condizioni che nessun essere umano merita” ha dichiarato subito il sindaco. “Ci sono 13 minori in condizioni che sarebbero molto difficili anche per gli adulti”. E racconta anche il sentimento di queste persone ...

Dietro a ogni influencer c’è un Essere Umano che scatta : Roma. L’Instagram husband è lo schiavo più schiavo di tutti. Può essere anche solo fidanzato o amico o addirittura femmina – la nomenclatura è sempre patriarcale, che volete farci: per esempio, la forte vitalità e sicurezza di sé nel 2019 le indicheremo con l’acronimo Bde, che sta per la big dick en

Aggressività - serve una nuova forma di educazione. Ma forse la violenza fa parte dell’Essere umano : di Maurizio Donini Nel numero di novembre di FQ Millennium si parla della mafia nigeriana, di come questa organizzazione criminale – oltre i rituali che fanno parte dell’obbligatoria iconografia di ogni sistema sociale complesso – faccia largo uso di una violenza selvaggia e tribale. L’uso della forza è ovviamente parte di ogni criminale, ma dobbiamo accettarla come parte inevitabile dell’essere umano? Probabilmente e a malincuore la ...

ROMINA POWER - SFOGO SUI SOCIAL/ Foto : 'E' il non rispetto per l'Essere Umano che non tollero' : ROMINA POWER sbotta sui SOCIAL scagliandosi contro i giornalisti, rei di usare la vita delle persone per vendere i giornali: 'mi viene il voltastomaco'.