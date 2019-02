Aumento pensioni di invalidità : Legge 104 e disabili - manifestazioni in vista : Aumento pensioni di invalidità: Legge 104 e disabili, manifestazioni in vista Domani, venerdì 8 febbraio 2019, in diverse città si mobilitano le associazioni per i diritti dei disabili; tra le principali compaiono Roma, Torino e Palermo. Obiettivo? Chiedere l’Aumento delle pensioni di invalidità rimasto fuori dall’ultima manovra. pensioni di invalidità: una manovra iniqua? Il mondo delle associazioni si scaglia contro l’ultima manovra; ...

Legge 104 : pensione anticipata 2019 per chi assiste disabili : Prorogata per tutto il 2019 la possibilità di accedere alla pensione anticipata per chi assiste un disabile ai sensi della Legge 104. È quanto emerge dal Decreto Legge n. 4/2019 che ha introdotto Reddito di cittadinanza e Quota 100. Come ha sottolineato l’INPS nel suo messaggio n. 402, l’articolo 18 del Decreto ha ampliato al 31 dicembre 2019 il periodo di sperimentazione della cosiddetta Ape social. Di conseguenza, dal 29 gennaio scorso (data ...

Legge 104 senza indennità di accompagnamento - come si ottiene : Legge 104 senza indennità di accompagnamento, come si ottiene come avere la Legge 104 senza accompagnamento Ottenere i benefici previsti dalla Legge 104 è possibile anche senza indennità di accompagnamento. Spesso si tende a confondere le due cose, per il semplice fatto che vengono riconosciute assieme, ma in realtà le due cose non sono collegate tra loro. Nel senso che si può ottenere la Legge 104 senza indennità di accompagnamento. Legge ...

Legge 104 : novità 2018 e permessi - licenziamento è possibile. I casi : Legge 104: novità 2018 e permessi, licenziamento è possibile. I casi Abuso permessi Legge 104: quando il licenziamento è legittimo Tra le novità 2018 sulla Legge 104 ve ne sono alcune interessanti emerse da recenti sentenze della Cassazione, che riguardano in particolare il comportamento da assumere in caso il lavoratore che usufruisce dei permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 sia scorretto. Ovvero che il lavoratore non li sfrutti per ...

Legge 104 : bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali : Legge 104: bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali bonus Inps per caregiver: le agevolazioni Legge 104 Un bonus Inps da 1.900 euro per caregivers che assistono familiari disabili. Una misura allo studio, ma di fatto congelata e non in dirittura d’ arrivo. Ecco in cosa consisteva il beneficio. Un bonus dell’ importo di euro 1.900 erogato dall’ Inps per coloro che assistono familiari disabili o anziani ...

Legge 104 con depressione e anoressia - come avere i permessi : Legge 104 con depressione e anoressia, come avere i permessi permessi Legge 104 con patologie psichiche: l’ elenco Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell’elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l’elenco di tali malattie è ...

Legge 104 : alternanza permessi per i familiari - iter e procedura : Legge 104: alternanza permessi per i familiari, iter e procedura L’articolo 33 della Legge 104 stabilisce per i lavoratori dipendenti che sono familiari di persone con handicap in situazione di gravità a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito. Lo scopo è quello di assistere i familiari disabili, pertanto la maggior parte della giornata presa come permesso dovrà essere fruita proprio in tal senso. Anche i lavoratori disabili in ...

Legge 104 : novità 2018 e permessi - licenziamento è possibile. I casi : Legge 104: novità 2018 e permessi, licenziamento è possibile. I casi Abuso permessi Legge 104: quando il licenziamento è legittimo Tra le novità 2018 sulla Legge 104 ve ne sono alcune interessanti emerse da recenti sentenze della Cassazione, che riguardano in particolare il comportamento da assumere in caso il lavoratore che usufruisce dei permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 sia scorretto. Ovvero che il lavoratore non li sfrutti per ...

Legge 104 : bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali : Legge 104: bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali bonus Inps per caregiver: le agevolazioni Legge 104 Un bonus Inps da 1.900 euro per caregivers che assistono familiari disabili. Una misura allo studio, ma di fatto congelata e non in dirittura d’ arrivo. Ecco in cosa consisteva il beneficio. Un bonus dell’ importo di euro 1.900 erogato dall’ Inps per coloro che assistono familiari disabili o anziani ...

Legge 104 con depressione e anoressia - come avere i permessi : Legge 104 con depressione e anoressia, come avere i permessi permessi Legge 104 con patologie psichiche: l’ elenco Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell’elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l’elenco di tali malattie è ...

Permessi Legge 104 : giorni di ferie - cosa è rischioso fare : Permessi Legge 104: giorni di ferie, cosa è rischioso fare Permessi Legge 104 e ferie: il punto della situazione Uso improprio dei Permessi garantiti ai titolari di Legge 104. Un tema di ampio dibattito, che spesso è confluito nella giurisprudenza. A suon di sentenze, si sono chiariti diversi aspetti sull’utilizzo di tali Permessi, distinguendo debitamente cosa fare e cosa non fare durante l’assenza dal lavoro per lo svolgimento di attività di ...

Legge 104 : obbligo richiesta indirizzo - cosa deve sapere il datore : Legge 104: obbligo richiesta indirizzo, cosa deve sapere il datore indirizzo per Legge 104, quando si comunica I titolari di Legge 104 sono tenuti a fornire l’indirizzo nel quale saranno durante il giorno di permesso retribuito al proprio datore di lavoro? Mettiamo il caso quest’ultimo domandi al lavoratore il luogo dove sarà prevalentemente durante la giornata di permesso dedicata da assistere il disabile. Il lavoratore dipendente è tenuto a ...

Congedo straordinario Legge 104 : visita fiscale Inps può arrivare? : Congedo straordinario Legge 104: visita fiscale Inps può arrivare? visita fiscale Inps e Congedo straordinario Legge 104 Congedo straordinario Legge 104: visita fiscale Inps può arrivare? Congedo straordinario e visita fiscale Inps: medico cosa fa? Novità su congedi e visite fiscali dopo una recente sentenza della Cassazione. Un operaio metalmeccanico ha fatto ricorso contro l’ azienda che l’ aveva licenziato dopo averne rilevato l’ assenza ...

Legge 104 : obbligo richiesta indirizzo - cosa deve sapere il datore : Legge 104: obbligo richiesta indirizzo, cosa deve sapere il datore indirizzo per Legge 104, quando si comunica I titolari di Legge 104 sono tenuti a fornire l’indirizzo nel quale saranno durante il giorno di permesso retribuito al proprio datore di lavoro? Mettiamo il caso quest’ultimo domandi al lavoratore il luogo dove sarà prevalentemente durante la giornata di permesso dedicata da assistere il disabile. Il lavoratore dipendente è tenuto a ...