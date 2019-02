Le più belle foto del Concorso di fotografia del National Geographic

Premio Rotary Sport 2019 - le più belle immagini della 35edizione. IL VIDEO : Nella serata di lunedì si è svolta, all'interno della Sala Polivalente-Media Center dell'autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, la 35° edizione del Premio Rotary Sport , destinato agli studenti delle Scuole Medie Superiori di Imola che si sono distinti abbinando allo studio risultati Sportivi di rilievo. Il concorso, organizzato dal Rotary Club di Imola e che ...

Frasi auguri San Valentino : le più belle dediche d'amore per il 14 febbraio : La festa di San Valentino, in onore degli innamorati, come da tradizione, rappresenta un momento particolare per le coppie che vivono un amore da molti anni o anche solo da pochi mesi: anche questo 14 febbraio si festeggerà nuovamente l'amore, non solo quello tra un uomo e una donna, ma l'amore in generale, inteso in tutte le sue forme. In questi giorni che precedono la festa di San Valentino, gli innamorati sono alla ricerca del regalo 'giusto' ...

Sanremo 2019 - il premio dedicato alla memoria di Pino Daniele. Baglioni : «Veniamo dal mare. Lo seguiremo nelle acque più belle» : ... ' In 40 anni di carriera è stato una figura di spicco nel panorama musicale, con un forte legame alla tradizione napoletana, guardando con coraggio alle musiche del mondo '. Poi le parole commoventi ...

Capodanno Cinese 2019 - le immagini più belle dal mondo : Abbondanza, ricchezza, semplicità, solidarietà, famiglia. Sono queste alcune delle parole chiave che secondo le credenze popolari caratterizzano l'anno del maiale, senza alcun dubbio uno tra i segni più amati dell'oroscopo Cinese. E così le tradizionali celebrazioni della Festa di Primavera, alias il Capodanno Cinese, si sono svolte quest'anno in un'atmosfera particolarmente gioiosa: dalla Cina ...

Belle foto dal giorno più importante del Kumbh Mela : Bagni rituali, corpi cosparsi di cenere e moltissima folla per la più importante festa religiosa induista

Super Bowl 2019 – Patriots - è qui la festa?! Coriandoli - euforia e il Lombardy Trophy : le foto più belle della vittoria [GALLERY] : I New England Patriots battono i Los Angeles Rams nella finale del 53° Super Bowl! Tom Brady alza il 6° Lombardy Trophy della sua carriera e… scatta la festa! I New England Patriots scrivono un’altra pagina della loro splendida storia! Tom Brady e compagni si aggiudicano la finalissima del Super Bowl numero 53 battendo i Los Angeles Rams per 13-3. Il quarterback più forte di sempre alza il 6° Lombardy Trophy della sua carriera ...

Meraviglie sott’acqua - ecco le più belle foto sottomarine : Incontro speciale (1° classificato Debuttanti DSLR)Lampo (2° classificato Ocean Art in acque fredde)Verde su rosso (2° classificato Macro compatte)Affamato (2° classificato Grandangolo compatte Ocean Art)Gamberetto peloso (1° classificato Macro compatte)Granchio cannibale (1° classificato Grandangolo compatte Ocean Art)Corallo (2° classificato Grandangolo compatte)Medusa che danza (1° classificato Grandangolo compatte)Ancistrocheirus (1° posto ...

Buongiorno e Buon 1° Febbraio 2019 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : 1/54 ...

Creed 2 : le scene più belle del film in 7 round : Per ricostruire il corpo e lo spirito di Adonis, Rocky lo porta dentro un arido inferno dimenticato dal mondo. O meglio, un purgatorio di anime in pena in cui forgiarsi tra sudore, fatica e stremo ...

24 Ore Daytona 2019 - Fernando Alonso : “Una delle vittorie più belle della carriera - difficile sotto la pioggia” : Fernando Alonso ha esultato apertamente per la memorabile vittoria alla 24 Ore di Datyona, lo spagnolo ha guidato la sua formazione al successo nella grande classica sul circuito della Florida e ha messo un nuovo sigillo nella sua monumentale carriera nel mondo dell’automobilismo. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno è stato perfetto al volante della Cadillac, ha giganteggiato nella notte italiana e soprattutto nella parte finale ...

Australian Open – Trionfa Djokovic - Nadal surclassato dal serbo : le foto più belle della finale [GALLERY] : Tutte le foto più belle della finale degli Australian Open 2019 vinta da Djokovic in tre set su Nadal Novak Djokovic Trionfa all’Australian Open. Il serbo numero uno del mondo domina la finale contro Rafael Nadal, numero 2 del ranking, sconfitto in tre set con il netto punteggio di 6-3, 6-2, 6-3 in appena due ore e 4 minuti di gioco. Il 31enne campione di Belgrado mette così in bacheca il quindicesimo trofeo dello Slam, diventando ...