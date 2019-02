Le nostre anime di notte | testo Anna Tatangelo a Sanremo 2019 e spiegazione

Anna Tatangelo soddisfatta di “Le nostre anime di notte” : Con "Le nostre anime di notte" Anna Tatangelo a Sanremo ha scelto di raccontare la storia di una coppia che dopo tante incomprensioni e frasi non dette, per la prima volta si rivela completamente al buio della notte, e tutto diventa improvvisamente più chiaro. "Le nostre anime di notte è una canzone che parla d'amore e sono felice perché sta arrivando tanto al pubblico, come vedo da social, via email e da tutte le persone che si stanno ...

ANNA TATANGELO - 'LE nostre anime DI NOTTE'/ Video Sanremo 2019 - il pubblico social è con lei : ANNA TATANGELO, 'Le NOSTRE ANIME di NOTTE': Video Sanremo 2019, l'artista non ha convinto con la prima esibizione riuscirà a rifarsi stasera?

Biglietti in prevendita per i concerti di Anna Tatangelo - a Sanremo 2019 con Le nostre anime di notte : Sono ufficiali i concerti di Anna Tatangelo dopo il Festival di Sanremo 2019. Le prime date del tour dell'artista di Sora sono già presenti per l'acquisto dei Biglietti su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. I live andranno a supportare il nuovo album di inediti in uscita l'8 febbraio prossimo, del quale ha già annunciato il titolo ufficializzato in La fortuna sia con me. Il brano che porterà al Festival di Sanremo porta la ...

Sanremo 2019 - canzoni : il testo di «Le nostre anime di notte» di Anna Tatangelo : Anna Tatangelo Anna Tatangelo torna in gara al Festival di Sanremo dopo quattro anni con Le nostre anime di notte, una canzone che racconta la storia di due persone che hanno condiviso parte della loro vita e che si ritrovano, di notte, l’una difronte all’altra, senza più voglia di giudicarsi. Un atto d’amore e una consapevolezza che ancora nulla è finito. Il brano anticipa il nuovo album della cantante di Sora, in uscita ...

Anna Tatangelo Le nostre anime Di Notte Sanremo 2019 : testo e audio : Anna Tatangelo LE Nostre Anime DI Notte Sanremo 2019. La cantante torna in gara al 69° Festival della Canzone Italiana con il brano Le Nostre Anime Di Notte. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Anna Tatangelo Le Nostre Anime Di Notte Sanremo 2019: autori Nonostante la sua giovane età, Anna Tatangelo ha partecipato moltissime volte al Festival: la prima è stata nel 2002, quando a 15 anni ha vinto la ...

Testo de Le nostre anime di notte di Anna Tatangelo - l’amore e la promessa di non perdersi nel brano di Sanremo : Anna Tatangelo presenta Le nostre anime di notte al Festival di Sanremo 2019. La cantante, in gara tra i 24 Campioni scelti dalla commissione artistica presieduta da Claudio Baglioni, porta sul palco dell'Ariston il brano che anticipa il rilascio del nuovo disco di inediti, La fortuna sia con me. Una nuova Anna Tatangelo e un percorso diverso dal passato, per un disco 100% in linea con le sue volontà e con le sue aspettative. Anna non ha ...