"Le imprese giocano la partita del futuro sull'innovazione" : Milano, 8 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Il sondaggio conferma quanto stiamo sostenendo da tempo e con forza in particolare per quanto riguarda la spinta che i manager possono dare sulla digitalizzazione, sull’industria 4.0, sull’internazionalizzazione e più in generale sull’innovazione. Le opinioni