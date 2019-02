Lazio-Empoli | le pagelle | Romulo | esordio positivo

Lazio-Empoli 1-0. Biancocelesti di rigore si accomodano al quarto posto : La squadra di Simone Inzaghi vince anche senza Ciro Immobile e Luis Alberto in tribuna. Nell’anticipo di ieri sera ci

Lazio-Empoli 1-0 Caicedo colpisce ancora - biancocelesti al quarto posto : ROMA - Un 1-0 tira l'altro: dopo la vittoria di misura a Frosinone, la Lazio supera con lo stesso punteggio anche l'Empoli nell'anticipo della 23esima giornata. Stesso risultato e stesso marcatore: a ...

Serie A - la Lazio in zona Champions : 1-0 all'Empoli - basta un rigore di Caicedo : Massima resa e minima spesa per la Lazio: basta un rigore di Caicedo al 42' del primo tempo per superare all'Olimpico un Empoli sempre più in crisi (non vince da dicembre) e volare momentaneamente al quarto posto dopo il primo anticipo del 23° turno di Serie A. I biancocelesti di mister Inzaghi salg

Lazio-Empoli - Iachini : “non si possono commettere certi errori” : Sconfitta per l’Empoli nella gara di campionato contro la Lazio, ecco le dichiarazioni di Iachini ai microfoni di Sky Sport: “nelle ultime 5 partite siamo stati condizionati da errori personali, la squadra crea presupposti ma sbagliamo l’ultima giocata, poi in difesa si commette sempre qualche errore che compromette la gara. Abbiamo concesso poco ad una squadra forte contro la Lazio. Nelle ultime 6 partite siamo stati ...

Lazio-Empoli - Simone Inzaghi : “Immobile e Luis Alberto contro il Siviglia? Penso proprio di sì” : Successo per la Lazio nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “il primo tempo è stato fatto bene, dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e ci siamo allungati, non ho visto però parate di Strakosha. Avevo diversi acciaccati e rotazioni corte ma quelli che sono entrati mi hanno dato risposta. Berisha e Romulo? Abbiamo vinto le ...

Calcio - Serie A 2019 : Lazio-Empoli 1-0. Caicedo decide dal dischetto - clamorosa ingenuità di Provedel : Prosegue la rincorsa all’Europa degli uomini di Simone Inzaghi: la Lazio supera l’Empoli nell’anticipo della 23ma giornata della Serie A di Calcio grazie ad un penalty trasformato da Caicedo al 42′ del primo tempo. Ingenuo il fallo provocato dal portiere dei toscani Provedel, che sbaglia uno stop prima di rinviare la sfera e stende poi l’avversario in piena area. Nel primo tempo è l’Empoli a rendersi davvero ...

Lazio-Empoli 1-0 - Caicedo su rigore : biancocelesti al 4° posto : Secondo 1-0 di fila per la Lazio che risale al quarto posto, GUARDA QUI IL TABELLINO DELLA PARTITA , . Come a Frosinone, decide Caicedo nel primo tempo: questa volta su rigore. Tanta fatica per i ...

Lazio-Empoli : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Lazio-Empoli: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale (1-0) Il commento finale di Lazio Empoli Alla Lazio basta un rigore di Caicedo al tramonto del primo tempo per fare suoi i tre punti e condannare l’Empoli all’ennesima sconfitta. Match giocato su buoni ritmi, ma davvero poche le occasioni da entrambe le parti. I capitolini sfatano il tabù Olimpico, dove non vincevano dal 22 dicembre e dove hanno preso sempre ...

Lazio - questa non ci voleva! Contro l’Empoli fuori per infortunio Milinkovic-Savic e Caicedo : In vista del match della Lazio Contro il Siviglia, preoccupano gli infortuni di Sergej Milinkovic-Savic e Felipe Caicedo maturati durante la sfida Contro l’Empoli Durante l’anticipo di Serie A, che ha visto trionfare la Lazio Contro l’Empoli, i cambi di Inzaghi sono stati condizionati da due infortuni maturati al 58° ed al 80° minuto di gioco. Prima Sergej Milinkovic-Savic e poi Felipe Caicedo hanno infatti lasciato il ...

VIDEO Lazio-Empoli 1-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Decide il rigore di Caicedo - ma che pasticcio di Provedel! : La Lazio supera l’Empoli nell’anticipo della 23ma giornata della Serie A di calcio grazie ad un penalty trasformato da Caicedo al 42′ del primo tempo. Ingenuo il fallo provocato dal portiere dei toscani Provedel, che sbaglia uno stop prima di rinviare la sfera e stende poi l’avversario in piena area. IL VIDEO DEL GOL PARTITA DI Caicedo PER Lazio-Empoli 1-0 via @VIDEOGoalsHD pic.twitter.com/RDsdZUoES6 — via ...

Lazio - quando il sorriso è di… rigore! Vittoria sull’Empoli nonostante le assenze : Caicedo ancora decisivo : La Lazio supera l’Empoli di misura nonostante le assenze importanti di Immobile e Luis Alberto. I biancocelesti si impongo per 1-0 grazie al rigore realizzato da Caicedo La 23ª Giornata di Serie A si apre, curiosamente di giovedì, con la sfida serale dell’Olimpico fra Lazio ed Empoli. Biancocelesti chiamati ad una partita non certo semplice, come potrebbe fare ingannare la posizione in classifica delle due squadre. Simone Inzaghi deve fare ...