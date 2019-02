L’Australia avvia un’inchiesta sul brand “Mission Winnow”

motorinolimits

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Le autorità australiane stanno facendo un'indagine sul nuovo brand Ferrari "Mission Winnow". Il marchio è un'iniziativa del title sponsor Philip Morris, secondo cui promuove alternative al fumo e altre iniziative, ma per molti è un chiaro modo per far restare Marlboro, il logo simile e i colori nella mente degli appassionati di F1.