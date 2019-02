L’acqua del rubinetto fa venire i calcoli renali? La parola all’esperto

Beppe Grillo torna sul Blog delle Stelle : “Dopo 10 anni di battaglie - nel 2019 sarà approvata la legge sulL’acqua pubblica” : “Dopo quasi 10 anni di battaglie, fuori e dentro il parlamento, il 2019 segnerà un traguardo storico: l’approvazione della legge sull’acqua pubblica del Movimento 5 Stelle“. Beppe Grillo torna a parlare sul Blog delle Stelle e lo fa con un post firmato di suo pugno in esclusiva per il sito che di solito ospita i parlamentari M5s. Un segnale importante alla vigilia delle elezioni Europee: il comico sta facendo la tournée nei teatri ...

Cosenza - il Teatro delL’acquario trionfa agli Ubu ma il Ministero non lo finanzia più. Moni Ovadia : “Scelta insensata” : È un po’ come salire sul palco dell’Academy Awards nella notte degli Oscar. Come aggiudicarsi un Tony Award a Broadway, un Laurence Olivier nel Regno Unito o il Molière a Parigi, i più importanti premi teatrali in Europa. Quest’anno, per la prima volta in 42 anni di storia anche il Teatro dell’Acquario di Cosenza, fondato dalla Cooperativa Centro Rat, ha vinto il trofeo più ambito per i teatranti in Italia, il Premio Ubu, ...

L’Aquila - Berlusconi chiede L’acqua ma arriva un succo di frutta : “Non ho bisogno della vitamina C - sto benissimo” : Silvio Berlusconi, a L’Aquila per sostenere il candidato forzista alle prossime elezioni regionali, ha tenuto un lungo incontro con i sostenitori azzurri. A un certo punto ha chiesto di avere dell’acqua. Sono arrivati prontamente due bicchieri, uno di acqua e l’altro con del succo di frutta.. Berlusconi ha ironizzato sul fatto di non avere bisogno di vitamina C: “Sto benissimo” L'articolo L’Aquila, Berlusconi ...

Donna obesa le finisce addosso sugli scivoli delL’acquapark : fegato e organi interni distrutti : Jemma Joslyn è stata quasi "schiacciata a morte" su un acquascivolo in Turchia. "Non c'era nessuno che controllasse l'accesso agli scivoli, mia figlia sarebbe dovuta scendere subito dopo di me, invece mi sono trovata addosso questa Donna enorme..." La 32 enne inglese si è ritrovata col fegato spaccato, costole rotte, emorragie interne e gravi danni renali.Continua a leggere

Al bar gli servono brillantante per lavastoviglie al posto delL’acqua - il medico : “E’ in pericolo di vita” : L’uomo di 28 anni ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dopo che ieri pomeriggio ha bevuto brillantante per lavastoviglie in un bar di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, è in serio pericolo di vita. Aveva chiesto un bicchiere d’acqua, ma l’errore del barista potrebbe ora costargli la vita. I sanitari hanno dovuto asportargli parte dello stomaco a causa dell’acido ingerito. Sul posto sono ...

Sul Fatto del 14 Gennaio – “Ora la legge sulL’acqua pubblica. Tav - il M5S contro il referendum” : L’intervista “Acqua pubblica, nessun pasticcio. M5S è No Tav: niente referendum” Roberto Fico – Il presidente della Camera: “Su un bene essenziale serve la migliore legge possibile. Altrimenti sarebbe un grande problema politico” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bomba o non bomba/1. “Ieri sera calcetto per smaltire i cenoni. In foto il sottoscritto fisicamente disintegrato dalla fatica. Nel 2019 bisognerà ...

Il Silenzio DelL’acqua : La Nuova Fiction Con Ambra Angiolini! : Il Silenzio Dell’Acqua è la Nuova Fiction targata Canale 5 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Un tranquillo borgo nel Golfo di Trieste sconvolto da un omicidio. La difficile convivenza tra detective con stile e modi di fare diversi. E’ imminente ormai l’arrivo in prima serata su Canale 5 della Nuova Fiction “Il Silenzio Dell’Acqua” diretta da Pier Belloni. Previste quattro prime serate che vedranno protagonisti l’agente Laura Ferrari, ...

Arezzo e la fake news del vice sindaco sull’allerta ghiaccio non diramata : “stupidaggini esilaranti - Gamurrini sa che L’acqua a 100°C bolle e a 0°C ghiaccia?” : “Vedo che anche l’assessore di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini ha voluto pagare il suo tributo alla moda delle fake-news. Le sue affermazioni su presunte mancate segnalazioni della protezione civile a proposito della formazione di ghiaccio sulle strade sono delle vere stupidaggini, che definirei esilaranti se non pensassi al disorientamento che possono creare nei cittadini. E valuteremo, se necessario, come tutelarci. Intanto lo ...

A Castellammare di Stabia il primo convegno medico sui benefici delL’acqua alcalina : Si terrà sabato 12 gennaio (ore 9.30), presso il Teatro Karol di Castellammare di Stabia, il primo convegno medico sui benefici dell’acqua alcalina. La differenza tra l’acqua normale e quella alcalina risiede nel Ph, che in quest’ultima è superiore a 7 in quanto soggetto a processi di ionizzazione. “Essa – spiega la Dott.ssa V. Caruso responsabile dell’evento – previene e aiuta ad eliminare il bruciore allo ...

Golden Globe - chi è la misteriosa «ragazza delL’acqua» (che è già meme)? : Con Nicole Kidmancon Kaley CuocoCon Cody Fern e Richard Madden Con Heidi Klum e Tom KaulitzCon Amy AdamsFiji water girl: la più fotografata dei Golden GlobeFiji water girl: la più fotografata dei Golden GlobeFiji water girl: la più fotografata dei Golden GlobeFiji water girl: la più fotografata dei Golden GlobesFiji water girl: la più fotografata dei Golden GlobesFiji water girl: la più fotografata dei Golden GlobesFiji water girl: la più ...