L' Abruzzo al voto per rinnovo giunte Regionale | 4 i candidati in lizza per la presidenza

abruzzo24ore.tv

: Quante emozioni ho vissuto in questi giorni nelle piazze abruzzesi, la rete è importante ma il contatto diretto è i… - matteosalvinimi : Quante emozioni ho vissuto in questi giorni nelle piazze abruzzesi, la rete è importante ma il contatto diretto è i… - EnricoLetta : Perché preferire #Ungheria e #Polonia a #Francia e #Germania è tattica di cortissimo respiro (per un voto in più do… - LegaSalvini : ++ SALVINI: 'IL VOTO IN ABRUZZO FARÀ PARLARE L'EUROPA' ++ -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) L'Aquila - Domenica 10 febbraio 2019, dalle 7 alle 23, si svolgeranno inle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio. Urne aperte per 1.211.204 elettori, di cui 591.635 di sesso maschile e 619.569 di sesso femminile, distribuiti sulle 1.633 sezioni istituite nei 305 comuni dell'. Voteranno per la prima volta, al compimento del diciottesimo anno di età, circa 11.730 elettori. Iin corsa per ladella Giuntaabruzzese sono quattro; Giovanni Legnini ex vicepresidente del Csm, appoggiato da otto liste per il centrosinistra; il consigliereuscente Sara Marcozzi per il M5S; Stefano Flajani per Casapound ; Il senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, appoggiato da sei liste, per il centrodestra. leggi tutto