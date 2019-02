La turbolenza dei Placebo al Festival di Sanremo | 18 anni fa Brian Molko sconvolse

optimaitalia

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Il pubblico dell’Ariston che nutriva un certo timore per l’esibizione del rapper Eminem non aveva fatto i conti con l’arrivo deialdi. Era il 2001 e il 51° appuntamento con la più grande manifestazione della canzone italiana diede la vittoria a una giovanissima Elisa con il brano Luce (Tramonti a nord est), seguita da Giorgia con Di sole e d’azzurro e dai Matia Bazar con Questa nostra grande storia d’amore. Il Teatro dell’Ariston era diventato il luogo dei contrasti: al pubblico posato ed elegante, alla conduzione di Raffaella Carrà, Enrico Papi, Massimo Ceccherini e Megan Gale si contrapponevano l’arrivo di Eminem dal mondo “maledetto” del rap e deidal mondo “ancora più maledetto” del rock.Addirittura Giampiero Gamaleri, consigliere di amministrazione, scrisse una lettera alla Rai per chiedere la sospensione dell’esibizione di Eminem per ...