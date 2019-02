ilsole24ore

: La super liquidità della Bce? Il 57% è in Germania e Francia - ericdor_econo : La super liquidità della Bce? Il 57% è in Germania e Francia - finanza_online : RT @lauranaka: Hanno sbagliato tutto? #Fed diventa 'super-dovish'. Per @TruthGundlach 'si piega al volere di Wall Street', altro che a #Tru… - lauranaka : Hanno sbagliato tutto? #Fed diventa 'super-dovish'. Per @TruthGundlach 'si piega al volere di Wall Street', altro c… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) i due terziin eccesso, pari a ben 1.250 miliardi, si trova tutta concentrata nelle banche tedesche(32,7% del totale europeo), francesi (24%) e austriache (10,7%). Mentre solo il 4% si trova in Italia. Paradossalmente lacreata in abbondanza dalla“ristagna” nei Paesi che non ne hanno bisogno...