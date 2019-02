La super liquidità della Bce? Il 57% è in Germania e Francia : i due terzi della liquidità in eccesso, pari a ben 1.250 miliardi, si trova tutta concentrata nelle banche tedesche(32,7% del totale europeo), francesi (24%) e austriache (10,7%). Mentre solo il 4% si trova in Italia. Paradossalmente la liquidità creata in abbondanza dalla Bce “ristagna” nei Paesi che non ne hanno bisogno...