La Roma cala il tris e tiene il passo della Lazio | Chievo dominato ed adesso l’Inter ha ...

Roma : Calabria (FI) - giunta in agonia perde ancora pezzi : “Non finisce mai la telenovela della giunta Raggi che continua a perdere inesorabilmente pezzi. Ormai non si contano più gli avvicendamenti nei posti chiave dell’amministrazione capitolina”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Considerato lo stato in cui versa il ciclo della raccolta dei rifiuti nella Capitale, le dimissioni dell’assessore Montanari dicono molto sull’incapacità di questa ...

Tennis - Classifica Atp 2019 : quante posizioni guadagna Matteo Berrettini con la semifinale a Sofia? Prosegue la scalata del Romano : Grazie ai 90 punti conquistati raggiungendo le semifinali a Sofia Matteo Berrettini, che doveva difendere 20 punti questa settimana nella Classifica ATP, continua a scalare posizioni e si appresta a raggiungere il suo best ranking: il Tennista italiano partiva dal numero 53, avendo al massimo toccato la piazza numero 52 in carriera. Al momento Berrettini si isserebbe al numero 46, con 974 punti (ad inizio settimana erano 904), ed ora potrebbe ...

Reggio Calabria : Lucio Dattola risponde in aula con saluto Romano - spunta il video : Presso la sede dell’aula del Consiglio di Reggio Calabria, nella mattinata di ieri, un consigliere comunale del partito politico Forza Italia della città avrebbe usato il saluto romano per rispondere all'appello del Segretario generale. Il gesto è stato sin da subito definito dal Primo cittadino Falcomatà inaccettabile. Dattola: saluto romano in aula, ripreso da una videocamera La vicenda che ha lasciato senza parole il sindaco Giuseppe ...

DIRETTA/ Fiorentina Roma - risultato live 3-1 - streaming video Rai : assist di Biraghi - Muriel cala il tris! : DIRETTA Fiorentina Roma streaming video Rai: probabili formazioni, orario, quote e risultato live per la partita al Franchi, nei quarti di Coppa Italia.

Reggio Calabria - consigliere di Forza Italia risponde all’appello con il saluto Romano e sussurra : “A noi” : Durante l’appello nell’aula dell’assemblea per la verifica del numero legale, il consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Calabria, ex candidato sindaco, Lucio Dattola, ha risposto col saluto romano e un “a noi” pronunciato a bassa voce. Il gesto, ripreso da una telecamera, è stato definito “gravissimo, inqualificabile e inaccettabile” dal sindaco Giuseppe Falcomatà (Pd). “Ancora più grave – ha ...

Rai 2 - la scalata di Francesca Romana Elisei : cosa si prende il volto sexy del sovranismo : Non ha ancora un titolo, ma almeno un volto la nuova striscia di approfondimento che seguirà l'edizione del Tg2 delle 20.30 voluta dal nuovo direttore Gennaro Sangiuliano. A condurre lo spazio sarà la giornalista Rai Francesca Romana Elisei, una "giornalista bravissima della cronaca del Tg2", ha ann

Il Quartetto d'archi del Teatro alla Scala il 31 gennaio ospite della stagione della Filarmonica Romana al Teatro Argentina : Le eccellenze del Teatro alla Scala ospiti della stagione della Filarmonica Romana. Giovedì 31 gennaio al Teatro Argentina sarà possibile ascoltare il Quartetto d'archi della Scala con Fabrizio Meloni,...

Roma-Reggio Calabria - Udicon accusa Trenitalia : "In ritardo quasi l'80% dei Frecciargento" : Una tratta sotto accusa per ritardi endemici. E la richiesta di un tavolo tecnico insieme al Ministero e all'autorità per i trasporti per discutere della questione. L'associazione di consumatori ...

Roma : Tor Bella Monaca - droga nascosta nel sottoscala : Roma – I Carabinieri hanno arrestato due persone accusate di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. E’ accaduto in conseguenza di una serrata attività investigativa dei militari in Via dell’Archeologia. I due uomini, entrambi Romani di circa 20 e 40 anni senza occupazione, sono stati notati nascondere un pacchetto di sigarette in un sottoscala di un complesso di edilizia popolare. Nascosti all’interno del ...

Declaratoria dello stato di calamità per le gelate del 2018 - gilet arancioni : “Resistenze in Senato - pronti a invadere Roma” : “Sappiamo che ci sono delle forti resistenze, nonostante le pressioni positive del Mipaaft, sull’approvazione della Declaratoria dello stato di calamità naturale per le gelate del 2018 che hanno distrutto l’economia agricola e olivicola pugliese, siamo pronti ad invadere la Capitale e a marciare con i trattori e non ce ne andremo fino a quando non otterremo quanto ci spetta: non siamo agricoltori e uomini di serie B”: così il portavoce dei gilet ...

Milan - diluvio di squalifiche dopo la Supercoppa : un turno a Gattuso - Kessiè - Calabria e Romagnoli : La trasferta di Gedda costa cara al Milan. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata il tecnico Rino Gattuso "perché, al termine della gara, con fare minaccioso, in prossimità del direttore di gara, contestava urlando una sua decisione, nonché per avere successivamente

Juve-Milan - quattro squalificati dopo Supercoppa : out Pjanic - Kessiè - Romagnoli e Calabria : A causa delle sanzioni rimediate durante la sfida Juventus-Milan che ha regalato la Supercoppa alla squadra di Massimiliano Allegri, Miralem Pjanic, Davide Calabria e Alessio Romagnoli , ammoniti e ...

La Roma cala il poker - Entella ko : La Roma conquista la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e lo fa con la vittoria per 4-0 ai danni dell'Entella. Nella cornice dello stadio Olimpico Di Francesco, memore dell'...

Torna alla Scala 'Winterreise' di Schubert - capolavoro del Romanticismo : Lunedì 14 gennaio Torna alla Scala, con il baritono Christian Gerhaher e il pianista Gerold Huber, ' Winterreise ' , un ciclo che ha dato un contributo determinante all'estetica e all'identità dell'...