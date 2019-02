La lingua del lecchino batte dove il dente duole

Al Carducci di Comiso la "Quarta giornata mondiale della lingua greca" : L'Istituto Carducci di Comiso organizza una serie di appuntamenti nell'ambito della "Quarta giornata mondiale della lingua greca"

'Giornata mondiale della lingua greca' : a Napoli l'8 e il 9 febbraio : Esibizioni, spettacoli e performance di lingua greca. Sarà celebrata così, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli la ' Giornata mondiale della lingua greca ' . La celebrazione avverrà nei giorni 8 e ...

Taranto Giornata mondiale della lingua greca : il programma completo : ...l Giornata mondiale della lingua greca mira a valorizzare i legami che ci uniscono alla cultura greca antica e ci rendono componente attiva di un'eredità di straordinario rilievo per tutto il mondo ...

“La lingua meridionale è superiore” - l’appello rivolto all’Accademia della Crusca è tutto da ridere : “Escilo” : Il comico palermitano Roberto Lipari ha pubblicato su Facebook un divertente video in cui si rivolge direttamente all’Accademia della Crusca, dopo la querelle nata qualche giorno fa sulle espressioni con verbi intransitivi usati in modo transitivo. “Vi dimostro che la nostra lingua, il meridionale, è superiore alla vostra” esordisce il comico, che poi elenca una serie di punti a vantaggio delle espressioni meridionali ...

Torino - nasce una mappa dell’odio online : “Un tweet su 7 va contro le minoranze. Sui picchi incide linguaggio politico” : “In Italia un tweet su sette contiene un discorso di incitamento all’odio”. È quanto emerge dal progetto controlodio portato avanti dalle Università di Torino e Bari insieme all’associazione Acmos. Per la prima volta in Italia, un gruppo di ricercatori ha sviluppato una “mappa dell’odio” ovvero uno strumento che permette di monitorare quotidianamente la quantità di discorsi di incitamento all’odio in lingua italiana pubblicati su Twitter. ...

Balbuzie e disturbi del linguaggio : percorso riabilitativo : Balbuzie e disturbi del linguaggio. A Milano si inaugura un nuovo centro medico Vivavoce. Sarà possibile avviare un percorso riabilitativo

Coding - la lingua del futuro : SI parla di programmazione informatica nel prossimo RLab, il supplemento di Repubblica dedicato a Scienza, Tecnologia e Ambiente in edicola mercoledì

Teresa Manzo - da “a sbaffo” a “precariare” : la neolingua nella faticosa dichiarazione di voto della deputata M5s : È il 29 dicembre e il governo M5s-Lega sta per incassare la fiducia dalla Camera alla legge di Bilancio. Prima del voto, prende la parola la deputata pentastellata Teresa Manzo per la dichiarazione di voto del suo gruppo parlamentare. Ma il suo intervento, che tra pause e richiami del presidente Roberto Fico ai banchi dell’opposizione è durato meno di dieci minuti, è condito di congiuntivi sbagliati, errori grammaticali e parole fuori ...

'Siedi il bambino' o 'esci il cane' - per l Accademia della Crusca si possono usare 'In nome della rapidità di linguaggio' : ROMA - 'Siedi il bambino'. Ora si può dire. Anche 'esci il cane' si può dire o 'sali la spesa'. Storture che passano in nome della rapidità del linguaggio domestico. A dirlo a sorpresa è l'Accademia ...

"Siedi il bambino" o "esci il cane" - per l'Accademia della Crusca si possono usare : "In nome della rapidità di linguaggio" : Frasi che "evocano situazioni, per così dire, tutte di ambito domestico, spesso caratterizzato da rapidità di linguaggio per affrontare determinate circostanze" e che quindi ammettono la deroga grammaticale. Ma sui social c'è chi si ribella: "Espressioni che mettono i brividi"

"Siedi il bambino" o "esci il cane" : l'Accademia della Crusca riabilita il Sud : "In nome della rapidità di linguaggio" : Frasi che "evocano situazioni, per così dire, tutte di ambito domestico, spesso caratterizzato da rapidità di linguaggio per affrontare determinate circostanze" e che quindi ammettono la deroga grammaticale. Ma sui social c'è chi si ribella: "Espressioni che mettono i brividi"

Kate - Meghan e gli altri royal. Le personalità secondo il linguaggio del corpo : Kate Middleton al King Henry's Walk Garden di IslingtonRoyal family. Le personalità secondo gli esperti di linguaggio del corpoRoyal family. Le personalità secondo gli esperti di linguaggio del corpo«Kate Middleton ha riciclato un Oscar De La Renta» (da quando gli abiti sono usa e getta?) «Meghan Markle si è vestita da H&M» (e quindi?) «Le duchesse non vanno d’accordo», e tanti, tantissimi altri titoli simili. Nel nulla del gossip che ...

Usa - genitori tagliano la lingua del figlio di 14 mesi : 'È caduto dalla culla' : Un'azione terribile quella compiuta da due giovani genitori nei confronti del loro bambino di appena quattordici mesi. Già, perché quanto accaduto negli Stati Uniti, precisamente nello stato dell'Indiana, è un qualcosa di terribile: i due, il padre, Scott Edwards, e la madre, Holly Cota, hanno tagliato la lingua del loro piccolo con una forbice. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, la madre si è ritrovata costretta a portarlo in ...

Sudafrica - vietata negli atenei pubblici lingua della comunità bianca : In Sudafrica si stanno scatenando forti polemiche a causa della progressiva attuazione, da parte delle autorità, di un vero e proprio 'boicottaggio' dell'afrikaans , la lingua parlata dalla minoranza ...