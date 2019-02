La Juventus sul campo del Sassuolo | ecco dove vedere il match in Tv

Mercato Juventus - Paratici piomba sul portiere dello United : i dettagli : Mercato Juventus – Che la Juventus sia sempre vigile e attenta alle occasioni di Mercato è ormai assodato, così come è noto il fatto che sul taccuino degli scout bianconeri non manchino mai i nomi dei prospetti europei (e non solo) più interessanti. Fabio Paratici sonda con particolare attenzione i talenti del futuro e ora sembra essersi aggiunto un […] More

Juventus - Agnelli al lavoro per De Ligt - sul difensore c'è molta concorrenza (RUMORS) : Nella sessione estiva di mercato, la Juventus probabilmente cercherà di rinforzare soprattutto la difesa. I bianconeri, infatti, vogliono trovare un giocatore giovane che possa diventare la colonna della loro retroguardia. Il nome che sembra in cima alla lista dei desideri è quello di Matthijs De Ligt. Sul difensore dell'Ajax però la concorrenza è molta, ma Andrea Agnelli sarebbe già al lavoro da tempo per provare a strappare il giocatore alla ...

Zaniolo-Juventus - Paratici fa sul serio : folle offerta bianconera : ZANIOLO JUVENTUS- I bianconeri fanno sul serio per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha letteralmente stregato Fabio Paratici, il quale si prepara a piombare sul giocatore in maniera totale ed imminente. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il diretto sportivo bianconero potrebbe decidere di presentare una maxi offerta alla Roma per aggiudicarsi […] More

Juventus - l’effetto CR7 sulle maglie : vendite raddoppiate : Tra gli aspetti più importanti sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus c’è da considerare quello relativo all’impatto economico del giocatore sui conti della Juventus. Come riporta “La Repubblica”, al botteghino, nelle prime quindici partite stagionali allo Stadium il club bianconero ha incassato oltre 10 milioni di euro in più rispetto alla stagione passata: da 30 […] L'articolo Juventus, l’effetto CR7 sulle maglie: vendite ...

DIRETTA PRO PATRIA Juventus U23 / Risultato live 1-1 - info streaming : Zironelli manda in campo Idrissa Touré : DIRETTA Pro PATRIA JUVENTUS U23, streaming video e tv: bela possibilità per la squadra di casa, che vuole confermare la sua posizione nei playoff.

Douglas Costa - incidente stradale : come sta?/ Ultime notizie Juventus - tamponamento sulla Torino-Milano : incidente stradale Douglas Costa, scontro sulla Torino-Milano per il calciatore della Juventus: la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Novara Est

Cristiano Ronaldo - cinque curiosità sul portoghese della Juventus : Il famoso calciatore della Juventus è senza alcun dubbio una vera e propria celebrità dentro e fuori il campo. La sua popolarità a 360° è spesso accostata ad eventi di attualità e gossip. Il pluri-pallone d'oro ha una cura maniacale per gli allenamenti e lo dimostrano le prestazioni ogni volta che calca i campi di calcio. Di seguito cinque curiosità sull'asso portoghese....Continua a leggere

Grana Juventus - infortuni per Douglas Costa e Bernardeschi : le ultime sulle condizioni dei due bianconeri : I due giocatori della Juventus sono usciti anzitempo dal terreno di gioco nel corso del match giocato allo Stadium contro il Parma Delusione per il pareggio subito in rimonta e apprensione per le condizioni di Douglas Costa e Bernardeschi, usciti anzitempo dal terreno di gioco durante il match con il Parma. AFP/LaPresse In casa Juventus si respira un clima negativo, considerando anche che tra pochi giorni è in programma l’andata ...

Juventus-Parma 3-3 - un Super Gervinho al 93° ammutolisce lo Stadium dopo una partita bellissima : fischi sulla capolista - Ronaldo non basta [FOTO] : 1/38 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus-Parma 3-1 risultato e cronaca in diretta live : Juventus-Parma, 22ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

