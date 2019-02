La famiglia di Sala | Ora potremo piangerlo | grazie a tutti per l' affetto

Dramma Sala - Taffarel offre aiuto alla famiglia : "Potremmo essere parenti" : ... ha sconvolto il mondo intero e leggendo il nome completo dell'attaccante classe 1990 un giornalista brasiliano, incuriosito dal cognome, Taffarel , ha contattato lo storico ex portiere della ...

Emiliano Sala - il gesto straziante prima di Arsenal-Cardiff. Ma la famiglia non molla : Di Emiliano Sala non sappiamo più nulla, così come di dove sia finito quel maledetto aereo che lo doveva portate da Nantes a Cardiff. La famiglia del calciatore ha avviato delle ricerche private, determinata a ritrovarlo, mentre la sorella si dice convinta che sia ancora vivo. E in questo contesto,

Dramma Emiliano Sala – Ricerche sospese - ma la famiglia ci spera ancora : una raccolta fondi per ritrovare il calciatore : La famiglia di Emiliano Sala spera di ritrovare il calciatore vivo, indetta una raccolta fondi per continuare le Ricerche nel canale della Manica ‘Nessuna speranza di ritrovare persone vive‘. Con questa frase raggelante, la polizia ha sospeso definitivamente le Ricerche dell’aereo su cui Emiliano Sala viaggiava nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio. La famiglia del calciatore italo-argentino si è opposta a tale ...

Emiliano Sala : famiglia e tanti campioni disposti a pagare le ricerche : A 4 giorni dalla scomparsa dell'aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala, calciatore da poco acquistato dal Cardiff e a poco più di 24 ore dall'annuncio della polizia di Guernsey, che aveva annunciato attraverso un comunicato Twitter la volontà di sospendere le ricerche, queste potrebbero riprendere presto. Infatti, la sorella Romina, arrivata nella città gallese, lancia un nuovo appello, dopo aver visitato la città e non essere riuscita a ...

Aereo scomparso nella Manica - la disperazione della famiglia di Emiliano Sala dopo la sospensione delle ricerche : “Continuate a cercare. Non può essere sparito così” : La polizia ha interrotto le ricerche dell’areo scomparso sulle acque del Canale della Manica la sera del 21 gennaio, a bordo del quale vi erano il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, 28 anni, e il pilota inglese David Ibbotson, 60 anni. La polizia ha dichiarato che le possibilità di trovare i due vivi dopo oltre 3 giorni sono “estremamente remote”. Setacciando le acque gelide e in tempesta con imbarcazioni e mezzi aerei, i ...

Dramma Emiliano Sala - l’ex fidanzata : “Non interrompete le ricerche. Fatelo per la famiglia” : Dopo le pesanti accuse lanciate nei giorni scorsi ("Indagate sulla mafia del calcio, perché io non credo a un incidente”), Berenice Schakir, ex fidanzata dell’attaccante scomparso a bordo dell'aereo che lo trasportava a Cardiff, torna a postare sui social network. E lo fa per chiedere una sola cosa: che le ricerche del velivolo non vengano interrotte.Continua a leggere

Emiliano Sala - l'appello della famiglia : 'Vi prego - continuate a cercarli' : l'appello, commovente, arriva dalla sorella di Emiliano, Romina Sala , che all'esterno del St David's Hotel di Cardiff ha incontrato la stampa rivolgendo a tutto il mondo la sua preghiera per ...

Emiliano Sala scomparso - il terribile annuncio della polizia alla famiglia : Non c’è “nessuna speranza” di trovare vivo l’attaccante del Cardiff, Emiliano Sala. Lo ha affermato nei giorni scorsi John Fitzgerald di Channel Islands Air Search, una delle unità impegnate nelle ricerche del piccolo aereo da turismo, un Piper Malibu, sparito nei pressi dell’isola di Alderney, a bordo del quale, oltre al pilota, viaggiava il 28enne argentino partito dalla Francia e diretto a Cardiff. Fitzgerald ha ...

Ranieri : 'Sala è fantastico - sono sconvolto. Prego per lui e la famiglia' : Il mondo del calcio è unito nel desiderare qualche notizia positiva', ha detto l'ex tecnico dei francesi, oggi alla guida del Fulham, ai microfoni della Bbc. "È un calciatore fantastico che ha sempre ...

Emiliano Sala - ricerche dell'aereo riprese. La famiglia : «Perse le speranze di trovarlo vivo» : L'aereo che domenica notte stava trasportando Emiliano Sala da Nantes a Cardiff è decollato solo al quarto tentativo dopo tre andati a vuoto. Il pilota scomparso insieme al...

Ore delicate per Francesco Chiofalo. si trova in sala operatoria per l’asportazione del tumore. Leggi il post della famiglia : Sono ore delicate per Francesco Chiofalo. L’ex concorrente di Temptation Island è in sala operatoria dell’ospedale San Camillo di Roma, dove si sta sottoponendo a un intervento per l’asportazione del tumore al cervello. Sul... L'articolo Ore delicate per Francesco Chiofalo. si trova in sala operatoria per l’asportazione del tumore. Leggi il post della famiglia proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Francesco Chiofalo in sala operatoria : il post della famiglia : L'ex concorrente di Temptation Island si sta sottoponendo a un intervento per l'asportazione del tumore al cervello. Sul suo...