La Casa di Jack | pubblicato il trailer del nuovo film Lars Von Trier

optimaitalia

: La Casa di Jack: il trailer italiano del nuovo film di Lars Von Trier - amariMarisa : La Casa di Jack: il trailer italiano del nuovo film di Lars Von Trier -

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Ladi, ultimodel registaVon, si sta preparando per arrivare nei nostri cinema il prossimo 29 febbraio 2019, e per farlo quale modo migliore di uninedito?Diffuso da Videa, ildi Ladici mostra il protagonista, interpretato da Matt Dillon in una chiave ancora a noi sconosciuta. Sullo schermo si susseguono immagini di tigri ed agnelli, intervallati da scene della vita die dei suoi crimini. A rendere tutto più singolare ed inquietante è l’alternarsi di musica, prima proveniente da un clavicembalo, poi degli anni '70, periodo nel quale è ambientata la storia, e di monologhi dello stessonei quali racconta e confessa le sue imprese omicide.Il, già proiettato al Festival di Cannes, ha già suscitato l’attenzione del pubblico e della critica nel bene e nel male, non solo per il nome diVon, che ha ...