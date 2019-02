Juventus | Nedved | ' Dybala? Da noi ci sono tutti supereroi e ce li teniamo'

Juventus - Nedved : «Darmian per Spinazzola? Ci teniamo i nostri giocatori» : TORINO - Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio di inizio di Juventus-Chievo . Il vicepresidente bianconero si è soffermato sul calciomercato, in particolare sulla presunta trattativa per Matteo Darmian e la cessione di ...

Juventus - Nedved : 'Voglio bene a Marotta - mi ha fatto male vederlo all'Inter' : TORINO - La cerimonia del Golden Boy diventa terreno di pace per ricomporre il piccolo screzio tra Beppe Marotta e Pavel Nedved. Dopo essersi abbracciati dietro le quinte, il vicepresidente bianconero ...

Juventus : Allegri - Khedira e Nedved suonano la carica in vista degli ottavi di Champions : Questa mattina poco dopo le 12, la Juve ha saputo quale squadra dovrà affrontare negli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri non sono stati molto fortunati visto che hanno trovato l'Atletico Madrid che era sicuramente la formazione più temibile. La Juventus, però, ha tutte le carte in regola per passare il turno. Al termine del sorteggio Massimiliano Allegri, Sami Khedira e Pavel Nedved hanno analizzato la doppia sfida con gli ...

Juventus - Nedved insiste : “Su Marotta nessuna battuta. Ecco come la penso” : Dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che hanno accoppiato l’ Atletico Madrid alla Juventus, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “È la dimostrazione che come dice Allegri: l’importante è arrivarci agli ottavi. Abbiamo preso la squadra più forte tra le seconde. Agli ottavi devi avere bisogno di fortuna, ma abbiamo la squadra molto forte che potrà passare ...

Juventus - Nedved : 'Atletico la squadra peggiore che potessimo pescare. Ci affideremo a Ronaldo - l'uomo della Champions' : ... "Come dice il nostro allenatore, l'importante è arrivare agli ottavi " ha commentato Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport " non importa se come primi o come secondi. Questo sorteggio lo dimostra, ...

Atletico Madrid-Juventus - Nedved fiducioso : “siamo tranquilli. Marotta? Esistono due tipi di dirigenti…” : Il vicepresidente della Juventus ha parlato del sorteggio di Champions League, lanciando poi l’ennesima frecciata a Marotta Sarà l’Atletico Madrid l’avversaria della Juve negli ottavi di Champions League, molto sfortunati i bianconeri a pescare una formazione temibile come i colchoneros. Alfredo Falcone/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport, Pavel Nedved ha mostrato di essere però molto fiducioso: ...

Juventus - Nedved su Marotta : 'Un professionista - forse non è mai stato uno juventino' : Beppe Marotta, dopo otto anni alla dirigenza dei bianconeri, è stato presentato in settimana come nuovo amministratore delegato e responsabile dell'area sportiva dell'Inter e, nella vittoria per 1-0 ...

Juventus - la frecciatina di Nedved nei confronti di Marotta : Prima del calcio d’inizio del derby tra Torino e Juventus, Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del match: “È molto importante per entrambe, noi per continuare la nostra corsa titolo, loro sono piazzati bene per l’Europa. Sarà difficile ma anche bella, una stracittadina torinese, io spero che sarà uno spettacolo per tutti. Credo che sia uno snodo fondamentale come ha detto Allegri, una partita ...

Heysel e insulti a Scirea : scritte choc prima di Fiorentina-Juventus/ Video - l'ira di Nedved : "Una vergogna" - IlSussidiario.net : Heysel e insulti a Scirea: scritte choc prima di Fiorentina-Juventus. Video, l'ira di Nedved: "Una vergogna". Le ultime notizie

Juventus - l'insulto contro gli juventini a Firenze : lo sfogo brutale di Nedved : Ai microfoni di Sky Sport , Nedved non ha potuto trattenere la rabbia: 'Commento difficile, nel giorno in cui i nostri giocatori omaggiano la Fiorentina, viene oltraggiato Sciera. È una cosa triste, ...

Fiorentina-Juventus - scritte contro Scirea e Heysel. Nedved : "Vergogna" : Fuori dallo stadio Franchi , poco prima di Fiorentina-Juventus, sono comparse scritte che offendono la memoria dei 39 tifosi morti all' Heysel , 1985, finale di Champions contro il Liverpool, e l'ex ...