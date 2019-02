Juventus | il piano per l’espansione in Asia | si punta su accordi regionali

Juventus - Paratici e l’emergenza difesa : il ds ha un piano : Juventus Paratici – Il problema che attanaglia Allegri in questi giorni è certamente quello della difesa. Con gli infortuni di Barzagli, Bonucci e Chiellini, la Juventus è in piena emergenza e sta subendo ancora di più la partenza di Benatia. L’assenza congiunta dell’ormai paradigmatica BBC nelle ultime settimane, ha instillato in maniera ineludibile il dubbio […] L'articolo Juventus, Paratici e l’emergenza difesa: il ds ha un ...

Jordi ALBA JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, resta in stand by il rinnovo di Jordi Alba con il Barcellona. Paratici osserva interessato. Il terzino spagnolo del Barcellona resta la prima reale alternativa al possibile affare Marcelo e al successivo e imminente addio di Alex Sandro. Di fatto, nonostante l'ex Porto abbia

Bruno ALVES JUVENTUS- La Juventus si prepara a vivere le ultime ore di mercato con estrema calma e attenzione. Il nuovo infortunio di Chiellini potrebbe spingere la dirigenza juventina ad intervenire nuovamente sul mercato, anche se verranno fatte tutte le valutazioni del caso. Da ciò che trapela dalle prime indiscrezioni, il problema al polpaccio del

Lazio-Juventus - definito il piano sicurezza e afflusso dei tifosi : Nel corso di un tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino, è stato messo a punto il piano di sicurezza per l'incontro Lazio-Juventus in programma alle ore 20,30 di domenica all'Olimpico, ...

JUVENTUS ICARDI- La Juventus starebbe monitorando molto attentamente la situazione legata all'imminente rinnovo contrattuale con l'Inter da parte di Mauro Icardi. Il giocatore, ora come ora, sarebbe in stand by con i nerazzurri. Un rinnovo contrattuale che stenta ad arrivare a causa dell'offerta al ribasso da parte del club nerazzurro. Wanda Nara, come più volte

Juventus - se parte Allegri è pronto il piano B : Zinedine Zidane : Pazza idea, ma fino a un certo punto. In casa Juventus tutto va secondo copione. Ma la dirigenza bianconera non può permettersi di cullarsi sugli allori. Il calciomercato impazza e al centro di voci, ...

Juventus Mbappé – Tra vari incroci di mercato che potrebbero andare a rinforzare la Juventus in vista della conquista della Champions League c'è anche Mbappé. Il fenomeno francese, campione del mondo con la sua Nazionale e votato da moltissimi come il miglior giovane degli ultimi anni, è il sogno dei bianconeri. Paratici, ds della Juventus,