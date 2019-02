Jeff Bezos denuncia | Tabloid vicino a Trump minaccia di pubblicare mie foto

huffingtonpost

(Di venerdì 8 febbraio 2019) "No grazie Mr Pecker", dicesu Medium edi essere stato oggetto di "ricatto" e di un "tentativo di estorsione" da parte del National Enquirer, ilscandalistico controllato dalla American Media Inc (Ami) di proprietà di David Pecker, alleato e amico di vecchia data di Donald. "No grazie, Mr Pecker" scrive dunque il Ceo di Amazon prima di aggiungere con una punta di ironia: "Mi è stata fatta un'offerta che non potevo rifiutare. O almeno questo è quello che pensavano le persone migliori del National Enquirer. Sono contento che lo abbiano pensato, perché li ha incoraggiati a mettere tutto per iscritto"fornisce le prove. L'atto di accusa è infatti contenuto in un lungo post in cui vengono pubblicate e-mail che non lasciano dubbi: lettere in cui sila diffusione diimbarazzanti di lui e della sua ...