Jeep Nacho | niente limiti o confini per il 4×4 yankee FOTO

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Lapersonalizzata con componenti Mopar ha fatto la sua apparizione al Salone di Chicago 2019 Svelato l’anno scorso insieme a sei altre concept car per l’annuale EasterSafari che si svolge a Moab, nello Utah, laè stata presentata ufficialmente in queste ore in occasione del Salone di Chicago 2019.La vettura personalizzata nel colore giallo “”, vanta un completo kit estetico di personalizzazione realizzato dalla divisione speciale Mopar del Gruppo FCA.Il fuoristrada sfoggia una griglia Mopar nera satinata, un paraurti in acciaio Rubicon con un kit Warn Winch, luci a LED supplementari della Magneti Marelli. Nella dotazione non mancano inoltre un kit di sollevamento da 2 pollici con ammortizzatori da 2,5 pollici, grandi pneumatici da 37 pollici che avvolgono ruote da 17 pollici, porta-ruota di scorta montata sul portellone e tappo ...