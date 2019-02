Italia-Francia | ministra francese | Ricreazione finita

Scontro Italia-Francia - Landini : “Situazione preoccupante. Singolare che Di Maio incontri gilet gialli e non la Cgil” : “Trovo Singolare che un rappresentante del governo vada a incontrare i gilet gialli, quelli che contestano il governo francese, mentre si rifiuta di incontrare i sindacati italiani“. Maurizio Landini, fresco di elezione a segretario generale della Cgil, all’incontro con la stampa estera non si esime dal commentare i rapporti tesi tra Italia e Francia. La critica è evidentemente per il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di ...

Dalle banche al lusso : quanto pesa la Francia nelle imprese Italiane : MILANO - Francia e Italia sono legate da una relazione economica oltre che politica molto stretta e di antica tradizione ma che si è fatta più intensa negli anni recenti. Nel 2017 gli scambi ...

AlItalia - ritorsione della Francia : si sfila dal salvataggio - altro disastro per Luigi Di Maio : L'ultimo atto della battaglia diplomatica tra Francia e Italia: dopo il ritiro dell'ambasciatore a Roma e la polemica politica, secondo quanto riferito da alcune fonti citate dal Sole 24 Ore, Air France avrebbe deciso di ritirarsi dal piano di salvataggio di Alitalia per "motivi politico-istituziona

Italia-Francia - una provocazione di troppo : I quotidiani ticinesi I due quotidiani di lingua italiana, Corriere del Ticino e Regione Ticino Link esterno si limitano alla cronaca stretta e a elencare i diversi momenti della crisi. Certamente i ...

Scontro Italia-Francia - l’Eliseo : “Ministri da Macron? Il premier è Conte”. Di Maio : “Rivendico la mia mossa sui gilet gialli” : L’incontro Salvini-Macron? “Il premier italiano è Giuseppe Conte“. La tensione diplomatica tra Parigi e Roma? “Le frasette polemiche non hanno impedito all’Italia di entrare in recessione”. Il Tav Torino-Lione? “Permetterà alla terra elettorale di Salvini di stare meglio”. Le risposte del portavoce del governo francese Benjamin Griveaux sono lo specchio degli attuali rapporti istituzionali tra ...

Altra ritorsione della Francia : si sfila dal salvataggio AlItalia : La battaglia diplomatica tra Italia e Francia prosegue senza eslcusioni di colpi. Dopo il botta e risposta tra Parigi e Roma sul caso dell'incontro di Di maio con i leader dei gilet gialli, adesso la ...

Tensione Italia-Francia. Il Viminale : "Parigi non vuole più i migranti della Sea Watch" : E' un gruppo di persone che si e' opposto a un modo di fare politica che pensava principalmente alle e'lite. Mi pare che Macron debba comprendere ciò'", dice ancora Toninelli, parlando dell'incontro ...

Dal Quirinale alle imprese - ecco tutti i «pontieri» al lavoro per risolvere la crisi tra Italia e Francia : I primi tentativi di riappacificazione con la Francia non hanno prodotto finora alcun effetto significativo. Ma proseguono a più livelli e sotto la silenziosa regia del Quirinale. Al lavoro i consiglieri diplomatici del Colle e di Palazzo Chigi, la Farnesina ed anche i manager francesi in Italia...

Italia-Francia - la mossa di Macron per riunificare la Nazione : Dopo le proteste di piazza il presidente francese è in forte recupero nei sondaggi...

Scontro Francia-Italia - Parigi : 'Roma fa battute ma è in recessione' : Non si fa politica con le ingerenze in altri Paesi, non abbiamo bisogno di forze straniere in casa nostra". Così Jacline Mouraud, tra le principali leader dei gilet gialli, fondatrice del Movimento ...

Scontro Francia-Italia - Parigi : Roma fa battute ma è in recessione : Sebbene il richiamo dell'ambasciatore francese "non sia permanente", la decisione è stata presa perché "era importante mandare un messaggio". A spiegarlo, parlando di "scortesia" per l'incontro Di ...

Italia-Francia - ministra Affari Ue Parigi : la ricreazione è finita : Parigi, 8 feb., askanews, - Il richiamo dell'ambasciatore francese in Italia segnala la fine della 'ricreazione', dopo le 'ingerenze sgradite' di esponenti di governo italiani nella politica d'Oltralpe. Lo ha detto la ministra francese agli Affari europei Nathalie Loiseau. 'Non si tratta di drammatizzazione, si tratta di dire che la ricreazione è finita' ha detto …

