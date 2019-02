Italia-Francia | Griveaux | Richiamo ambasciatore ' è un segnale'

Scontro Italia-Francia - monito del Colle : 'Ristabilire clima fiducia' - : Dopo che Parigi ha richiamato il proprio ambasciatore a Roma , dal Colle arriva l'invito di Mattarella a "preservare i rapporti di amicizia e collaborazione". Conte prova a rimanere in equilibrio e su ...

Crisi Italia-Francia - a rischio la partecipazione di Air France al piano di salvataggio di AlItalia : Air France avrebbe deciso di sfilarsi dalla partita per il salvataggio di Alitalia: una decisione 'dovuta a motivi politico-istituzionali', riferiscono al Sole 24 Ore 'fonti autorevoli', dopo la ...

Parigi richiama l'ambasciatore - la crisi più grave tra Italia e Francia. Allarme del Colle : Parigi Era successo il 10 giugno del 1940, quando Mussolini dichiarò guerra alla Francia, messa già in ginocchio dai nazisti, è successo di nuovo, ieri: l'ambasciatore...

Perché la "crisi" con la Francia non è uno scherzo per l'economia Italiana : Dopo il richiamo dell'ambasciatore, tensione alle stelle. Confindustria: "Questi non hanno capito che l'opposizione è finita...

“Basta attacchi dall’Italia”. La Francia si ribella e richiama l’ambasciatore : Non è c’è nulla di routine nella crisi apertasi ieri tra Roma e Parigi, con il richiamo dell’ambasciatore francese Masset al Quai d’Orsay, il ministero degli Esteri transalpino. Per quanto in serata il premier Conte minimizzi la giornata definendola un «passaggio, anche istituzionale diciamo un po’ vivace» e precisando che con i «gilet gialli» Di M...

Scontro Italia-Francia - Mattarella striglia il governo : “Serve rispetto - ricucire subito” : Non ci si comporta così con i nostri vicini. Oltre che sbagliato, immischiarsi nelle loro vicende interne è contro i nostri stessi interessi, ci fa danno. Prima di mettersi in posa con i gilet gialli, un ministro come Luigi Di Maio avrebbe dovuto interrogarsi sulle conseguenze per l’Italia. Adesso bisogna rimediare di corsa. Anzi, «immediatamente»:...

Tav - migranti - Libia : tutti i dossier su cui l’Italia litiga con la Francia : Emmanuel Macron. (foto: Chesnot/Getty Images) La Francia ha richiamato a Parigi l’ambasciatore in Italia Christian Masset. Il ministero degli Esteri ha spiegato in una nota che la decisione è stata presa a causa degli “attacchi senza precedenti del governo italiano” e delle ingerenze dell’esecutivo nella politica d’Oltralpe. Il riferimento è all’incontro, avvenuto due giorni fa, tra il vicepremier Luigi Di Maio e alcuni rappresentanti dei gilet ...

Appello Confindustria Italia e Francia : 23.21 Il presidente di Confindustria, Boccia, e quello del Medef (Confindustria francese), Roux de Be'zieux, hanno scritto una lettera al presidente Macron e al premier Italiano Conte per lanciare un Appello "al dialogo costruttivo e al confronto, nella consapevolezza che la sfida non è tra Paesi europei ma tra l'Europa e il mondo esterno". "In queste ore di tensione politico-diplomatica crescente -scrivono- l'economia vuole unire ciò che la ...

Tensione Francia-Italia : Mattarella prova a ricucire. Ma i 5 Stelle insistono : I rapporti tra Italia e Francia sono sempre più tesi. Oggi Parigi ha richiamato il suo ambasciatore a Roma dopo gli "attacchi senza precedenti del governo italiano". Non era mai successo negli ultimi 79 anni, per la precisione da quando l'Italia fascista entrò in guerra con il Paese transalpino. A far prendere questa decisione al Governo francese sono stati quelli che il Ministero degli Esteri ha definito "attacchi senza fondamento" dei ...

Scontro con Francia - Berlusconi : Italia isolata in Ue - Salvini rimedi : "Il nostro Paese in questo momento è isolato in Ue e nel mondo", ha affermato il presidente di Forza Italia aggiungendo: "Spero che Salvini rimedi, ha programmato un incontro con il ministro dell'...

Tensioni Italia-Francia - Parigi richiama l'ambasciatore da Roma | : Lo annuncia il Quai d'Orsay che parla di "attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento" e "dichiarazioni oltraggiose" da parte dell'esecutivo italiano

Italia-Francia - Confindustria e Medef lanciano appello a Conte-Macron

