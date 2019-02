optimaitalia

: Irama all’attico Monina a Sanremo (video): “Per il Festival sono andato contro chi avevo intorno”… - OptiMagazine : Irama all’attico Monina a Sanremo (video): “Per il Festival sono andato contro chi avevo intorno”… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Vincitore di Amici di Maria De Filippi lo scorso anno e oggi di ritorno sul palco dell'Ariston,ospite all'attico diha raccontato come è arrivata questa partecipazione da Big aldopo un anno di grande esposizione mediatica in seguito al trionfo nel talent di Canale5.Il cantautore, che aveva già esordito all'Ariston nel 2016 in gara tra le Nuove Proposte, nell'edizione vinta da Ermal Meta, ha raggiunto il critico musicale Michelenel suo attico aper parlare del brano con cui concorre per il Leoncino d'oro.spiega di aver fortemente voluto presentare questo brano alle selezioni per il2019 nonostante il parere contrario del suo entourage e racconta di aver escluso La ragazza col cuore di latta dal suo album in studio Plume proprio in previsione di un'eventuale ammissione aldi quest'anno.è stata proprio una ...