Inter | la conferenza stampa di Spalletti LIVE | nerazzurri in crisi

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ladi– E’ un momento molto difficile in casa, la squadra nerazzurra è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di campionato contro il Bologna ed adesso non può permettersi passi falsi contro il Parma. Partita molto difficile per i, ecco le parole della vigilia di Lucianoin. “”Ciò che conta è riuscire ad andare in campo e fare una prestazione che ci faccia ripartire. Mi aspetto che andremo a giocarci la partita per fare risultato e metterci dei contenuti che ci hanno portato ad essere migliori in questi mesi. In campo bisogna mandarci anche un po’ di cuore in queste partite, riesce sempre a fare la differenza. Bisogna tirare in ballo umiltà e orgoglio per la maglia che indossiamo. C’è da lavorare con convinzione e urgenza su ciò che dobbiamo migliorare”.“La ...