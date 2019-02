Infortunati Juventus | situazione Bonucci-Chiellini | allarme Douglas Costa

Infortunati Juventus - verso l’Atletico Madrid : ecco chi ci sarà in Champions : Infortunati Juventus – Secondo quanto riportato da Sky, le ultime dalla Continassa sembrebbero presagire bone nuove.Atletico Madrid-Juventus è la sfida più attesa degli ottavi di finale di Champions League, perché scenderanno in campo due delle squadre più forti d’Europa che con questa manifestazione hanno un conto aperto I ‘colchoneros’ sono stati beffati in due finali dal Real, in modo doloroso, […] More

Juventus - Infortunati Bonucci e Khedira : la situazione dall’infermeria e l’ipotesi di mercato : Juventus alle prese con problemi fisici che potranno condizionare anche gli ultimi giorni di calciomercato, Paratici pronto a tornare in azione Juventus uscita malconcia dalla gara di ieri sera all’Olimpico vinta contro la Lazio. I bianconeri, che perderanno dal mercato Benatia nelle prossime ore, rischiano di dover fare a meno anche di Bonucci, infortunatosi ieri durante un’azione di gioco. Gli esami strumentali diranno con ...

Juventus - il punto sugli Infortunati : Cuadrado a rischio operazione - ottimismo Cancelo : La Juventus si appresta conquistare il titolo di campione di inverno, cosa che potrebbe accadere al termine del prossimo match di campionato contro la Roma. Per farlo Allegri dovrà comunque rinunciare agli infortunati Cuadrado e Cancelo. Il primo ha riportato un trauma in ipertensione al ginocchio sinistro in occasione della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Attualmente sta svolgendo terapie conservative nella speranza di ...