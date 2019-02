Incendio al centro sportivo del Flamengo | 10 morti e 3 feriti gravi

Tragedia Flamengo - Incendio devasta il centro sportivo : morti e feriti [DETTAGLI] : Altra notizia shock per il mondo del calcio. Non solo il ritrovamento senza vita del calciatore Emiliano Sala, nelle ultime ore altra Tragedia. Nel centro sportivo Urubu’s Nest del Flamengo, nella zona ovest di Rio de Janeiro un incendio ha distrutto gli alloggi dei giovani calciatori del club carioca, sarebbero dieci i morti e tre feriti gravi. L’incendio è stato domato alle 7.20 ora locale e sono in corso accertamenti. Il ...

Catania - Incendio in uno stabile in centro storico : soccorse persone bloccate : Sono state soccorse dai vigili del fuoco le persone che erano rimaste bloccate all’interno di un appartamento al quarto e ultimo piano di uno stabile nella centrale via Di Prima a Catania in cui è divampato un incendio. Lo conferma il comandante provinciale dei vigili del fuoco, l’ingegnere Giovanni Verme. Nello stabile è presente ancora una famiglia, composta da tre persone, al secondo piano. “Sono in sicurezza – ...

Ragusa - un impianto antIncendio al centro di raccolta rifiuti : Un impianto antincendio presso il centro di raccolta rifiuti di Contrada Nunziata a Ragusa. previsto intervento di manutenzione nella struttura

Milano - Incendio in un centro per anziani lungodegenti : un ferito grave : Reparto dell'Istituto Palazzolo evacuato, diciotto le persone soccorse: ricovero al Niguarda per l'unica in codice rosso

Roma - Incendio sulla Salaria nel centro raccolta rifiuti. Rischio nube tossica - il Municipio : «Non aprite le finestre». La Procura : «Disastro colposo» : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati...

Milano : domato Incendio in palazzo del centro - nessun ferito : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - E' stato domato l'incendio scoppiato in mattinata, poco prima delle 8, nel sottotetto di uno stabile in via Melzo a Milano. Il sottotetto del palazzo di cinque piani, poco lontano da corso Buenos Aires, è stato completamente distrutto dalle fiamme, spiegano i vigili del

Verona - Incendio in una palazzina del centro : 20 persone in ospedale - : Le condizioni dei ricoverati non sarebbero preoccupanti. Evacuate 20 famiglie. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 4 in un appartamento al piano terra, dove vive una donna anziana che è riuscita ...